المخرج خوجة: مشاركة السعودية في "كان" تؤكد جديتها في تطوير قطاع الأفلام

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كان لمشاركة السعودية بعدد من الأفلام في مهرجان "كان" السينمائي، أثر عظيم انعكس إيجاباً على تقييم صناعة السينما في السعودية، ولفت الأنظار إليها في المحافل الدولية.

المخرج السعودي أيمن خوجة أكد أن مشاركة السعودية في مهرجان "كان" السينمائي، كانت فعالة، فوجود السعودية اليوم في أهم مهرجان سينمائي في العالم وسط الكثير من الدول، يعزز وجودها في قطاع السينما، ويؤكد على جدية السعودية في تطوير هذا القطاع بوجود نخبة من صناع الأفلام المميزين، والذين نجحوا في صناعة أفلام مميزة خلال السنوات الماضية.

نقاط القوة

وأضاف خوجة في حديثه لـ"العربية.نت": من خلال رؤيتي للحراك السينمائي السعودي والأفلام التي عرضت في مهرجان "كان"، أو غيره من المهرجانات العالمية والتي شاركت فيها السعودية، وجدت أن الشخصيات داخل هذه الأفلام تمثل الشخصيات الأصيلة التي تلعبها، كونها خرجت من أماكن ثقافية بحته، وهذا أمر هام في إبراز الثقافة السعودية والعادات والتقاليد، وتأصيلها في القصة التي يتم العمل عليها، فهذه القصص مستوحاة من الواقع السعودي، ولذلك استطاعت الوصول لهذه المهرجانات العالمية بسبب تأصيل القصص، والبحث عن العادات والتقاليد وإظهارها كما هي طبيعي، وهذا ما رأيناه في فيلم نورة، والذي استطاع إظهار أشياء لا يعرفها الكثيرين عن السعودية.

محطات الإخراج

وعن أهم المحطات في مسيرته الإخراجية، بدأت من أول فيلم طويل في عام 2016، وكانت تجربة مهمة صقلت تجربتي يعد تصوير الفيلم في لوس أنجلوس، وبعدها عملت أكثر من عمل كمنتج، وآخر عمل قدمته هو فيلم "السينيور" والذي قمت بإخراجه، واعتبره محطة مهمة في مسيرتي، كوني وضعت فيه عصارة تجاربي لأكثر من 11 سنة في هذا الفيلم، وتم التركيز على القصة والفكرة، والسيناريو لتمثيل الشارع السعودي والخليجي والعربي، ومتحمس لرؤية ردة فعل الشارع بعد عرض الفيلم في السينما، وكيف يمكن أن يتعاطف مع الشخصية ورده فعل الشارع تجاه الشخصية، وهو من بطولة بيومي فؤاد وياسر السقاف، وهو فيلم كوميديا الموقف المأخوذة من الواقع .

تطور صناعة الأفلام

ويضيف خوجه عن تطور صناعة الأفلام والمحتوى في السعودية: مهم جداً أن نظهر وجوهاً جديدة بشكل مستمر، والبحث عن المواهب الشابة في الكتابة والتمثيل والإخراج، لأن ذلك يساهم في استدامة هذه الصناعة، وخلق أثر في الحراك والدعم، والذي يضاف إلى جهود الدولة في دعم هذه الصناعة واستغلاله في بناء هذا القطاع بشكل دائم.