فيلم "نورة" يتألق بمهرجان كان.. والمخرج: لحظات جميلة كنت أنتظرها

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بالحفاوة والتصفيق، استقبل جمهور مهرجان كان السينمائي في دورته الـ77، الفيلم السعودي "نورة"، الذي عرض في مسابقة "نظرة ما"، اليوم الخميس.

واعتلى مدير المهرجان تيري فريمو، المسرح، وقدم فريق فيلم "نورة"، وطلب منهم الصعود إلى المنصة، متحدثاً عن ولادة السينما السعودية والطاقات الشابة الواعدة في هذا المجال.

"لحظات جميلة"

من جهته، شكر مخرج الفيلم توفيق الزيادي، فريق عمله وإدارة مهرجان كان، مشدداً على أنها "لحظات جميلة كنت أنتظرها. أنا الآن مسرور لهذا الإنجاز وما قدمه فريق العمل من ممثلين وتقنيين وإنتاج"، معبراً عن سعادته أيضاً بـ"الحضور البهي".

كما حضر الوفد السعودي عرض الفيلم، يتقدمه رئيس مجلس أمناء مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي جمانا الراشد، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي محمد التركي، إضافة للممثلة مريا بحراوي والممثل عبد الله السدحان.

نفاد التذاكر خلال ساعات

وحظي عرض فيلم "نورة" بإقبال جماهيري كبير، حيث نفدت التذاكر بعد ساعات قليلة من فتح باب الحجز.

ما دفع العديد من الصحافيين والنقاد إلى تقديم طلب لإدارة المهرجان بإعطائهم فرصة أخرى لمشاهدة "نورة". فوافقت إدارة المهرجان بعرض الفيلم يومي 24 و25 مايو، لتكون هناك فرصة أكبر أمام الجمهور لرؤيته.

إلى ذلك تابع جمهور المهرجان والصحافيين سير فريق الفيلم والوفد السعودي السينمائي إلى خارج صالة العرض "سينما ديبوسي"، فيما التقط المصورون الصور وأجروا مقابلات سريعة، ثم رافق الجمهور فريق العمل إلى مقر إقامته.

يشار إلى أن "نورة" هو أول فيلم سعودي ينافس في مهرجان كان السينمائي.