"خيوط المعازيب" يخطف 4 جوائز في "الدانة للدراما" بمملكة البحرين

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خطف المسلسل السعودي "خيوط المعازيب" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، أربع جوائز في حفل توزيع جائزة "الدانة للدراما"، الذي أُقيم في العاصمة البحرينية المنامة، في حفل تسليم جائزة "الدانة للدراما"، على هامش افتتاح الدورة السادسة عشرة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون بمسرح البحرين الوطني.

والجوائز التي حصدها مسلسل "خيوط المعازيب" هي: أفضل مسلسل اجتماعي، أفضل ممثل، وحصل عليها الفنان عبد المحسن النمر، أفضل نص درامي، وحصلت عليها الكاتبة هناء عبد الله العمير، أفضل مخرج، وحصل عليها المخرجان عبد العزيز الشلاحي ومناف عبدال.

وتفاعل الفنان عبد المحسن النمر مع هذه الجوائز، حيث كتب عبر منصة "إكس": شكرًا مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون جائزة الدانة للدراما والشكر موصول لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حفظه الله، اكتساح كبير لخيوط المعازيب، أفضل ممثل، أفضل إخراج، أفضل نص، أفضل عمل اجتماعي.

في حين جاءت الجوائز الباقية لأفضل مسلسل عربي لمسلسل "الحشاشين"، وجائزة أفضل مسلسل كوميدي لمسلسل "سكة سفر 3"، وجائزة أفضل ممثلة للفنانة شجون الهاجري عن دورها في مسلسل "غسيل"، وجائزة أفضل ممثل وجه صاعد، وحصل عليها الفنان نايف البحر عن دوره في مسلسل "ثانوية النسيم"، وجائزة أفضل ممثلة وجه صاعد، وحصلت عليها الفنانة ريم حمدان عن دورها في مسلسل "طوق الحرير"، وجائزة أفضل موسيقى تصويرية، وحصل عليها الفنان سليم عرجون عن مسلسل "البوم"، وحصد مسلسل "سندس 2" جائزة تصويت الجمهور التي أعلنت عنها اللجنة المنظمة للمهرجان لأفضل المسلسلات الدرامية الخليجية المرشحة لجائزة "الدانة للدراما".