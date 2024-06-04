المخرج محمد باقر: الكوميديا في الأفلام الوثائقية أفضل الأبواب لصناعة الأثر

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استطاع فيلم سعودي وثائقي "سباق الحمير" أن يجذب انتباه الجمهور، نظير ما يحمله الفيلم من أساليب سينمائية حققت حالة من الاقتراب الجماهيري.

الفيلم "سوق الحمير" للمخرج السعودي محمد باقر، الحاصل على جائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي في مهرجان أفلام السعودية، حظِي باهتمام لافت من صناع الأفلام والجمهور في المهرجان.

يقول المخرج محمد لـ"العربية.نت": طموحي أن يصل التنوع الإنساني الجميل الموجود في السعودية للعالم، وأعتقد أن الوثائقيات والسينما هي أفضل الأبواب لصناعة هذا الأثر، ففيلم "سوق الحمير" يحكي قصة أسبوع فوضوي من التحضيرات لسباق أسبوعي للحمير في الأحساء -شرق السعودية- حيث يتنافس المتسابقون على جائزة صغيرة، ويواجهون وصمة عيب من المجتمع المحلي، فشخوص الفيلم هم أصحاب حمير من الأحساء من خلفيات متنوعة، لذلك حرصت على تنوع الشخصيات وتنوع الأجيال.. كبار السن والشباب والأطفال. والفيلم يوضح أيضاً حياتهم الاجتماعية، ويناقش رغد العيش في هذا البلد الذي يكرم فيه الجميع، فهم ينظرون لتربية الحمير كهواية وليست عملاً أساسياً، فمنهم المعلم بالمدارس والطبيب وموظفو الشركات".

وواصل حديثه: "أعتقد أن سبب تميز الفيلم كان في واقعيته، والكوميديا الحقيقية التي يفهمها كل الناس، أيضاً الفيلم لم يكن سطحياً ولم يسخر من الحمير، إنما يحاول أن يغوص في الشعور العام الموجود عند الناس بالعيب حول كلمة "حمار" لذلك الفيلم لا يعتبر كوميدياً سطحياً، بل يبقى يناقش قضية إنسانية عميقة، ويطرح تساؤلاً محرجاً قليلاً ولطيفاً.

أسلوب الفيلم

واستطرد المخرج محمد حديثه: "الفيلم واقعي جداً، وقد تكون واقعيته والطابع الصادق فيه صادما بالنسبة للمشاهد غير المعتاد أن يرى الحقيقة هكذا، وهنا أكبر تحدٍ واجهناه في صناعة الفيلم".

وقال: "على الرغم من أنني معتاد على تقنيات التصوير الإعلانية والأساليب التعبيرية بالرمزيات في أفلامي السابقة، إلا أنني اتخذت قرار تبسيط القصة وإخراج فيلم بسيط بلا تعقيد بصري أبداً.. وأعتقد أن الصبر في الإنتاج هو أهم أسلوب بارز في إخراج الفيلم ورؤيته، والتسجيل أخذ وقتا طويلا، ولذلك ظهرنا بعفوية كبيرة، وهذا هو الأسلوب الفني الأفضل للوثائقيات السينمائية، فصبرنا وقت الإنتاج جعل المحتوى فيه واقعية كبيرة جداً صعب الوصول لها دون هذا الصبر والوقت الطويل".

تصنيف الفيلم

وقال: "الفيلم وضع تجربة جديدة على طاولة صناعة الأفلام السعودية، وهي الكوميديا الواقعية في الأفلام الوثائقية، فقد اعتدنا أن تكون الأفلام الوثائقية جادة أو ذات مواضيع ثقيلة، وقد حاولت أن أكسر هذه القاعدة بصناعة فيلم وثائقي بسيط سهل ممتنع يحبه الصناع والجمهور، فردود الأفعال والتعليقات التي سمعتها عن الفيلم توضح أن الجمهور تفاجأ بالقالب الواقعي الكوميدي سواءً من المختصين أو الجمهور العام".

أهم الأفلام

ويتابع: "سباق الحمير هو أول مشروع فيلم أصنعه بجدية ولو أنني صنعت الكثير من التجارب القصيرة والبسيطة جداً مثل "شاي ورق" و"نظام حياة" و"بصمة جبل" وغيرها، وأعتقد الأقرب لقلبي الوثائقي الكوميدي، كما أنني محتاج أن أمارس هذا المجال أكثر لأصنع أعمالاً أفضل بإذن الله".

صناعة الأفلام السعودية

وأضاف "الصناعة في السعودية في نمو وتطور سريع جداً، فالصناع يومهم مليء بالتحديات الكبيرة لمنافسة العالم في السينما، رغم حداثة الصنعة هنا نسبياً، وأتمنى أن أكون أحد صناع التغيير لتشجيع الجمهور لمشاهدة الأفلام الوثائقية المحلية، وإيصال صوت الواقع السعودي المتنوع الجميل للعالم".