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راشد الماجد (تصوير يزيد ناصر)

راشد الماجد يصافح قلوب جمهوره بـ" ألبوم غنائي جديد"

العربية.نت- الرياض
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بدأ المطرب السعودي الفنان راشد الماجد التحضير لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد، بعد توقف أمتد لنحو 10 أعوام عن إنتاج الألبومات الغنائية، ونشر الفنان راشد الماجد مجموعة فيديوهات عبر حسابه على "إكس" لكواليس تسجيل إحدى أغاني الألبوم في استوديوهات جنيف.

أثارت فيديوهاته الترويجية حماسًا كبيرًا بين معجبيه الذين ينتظرون ألبوماته بعد غياب طويل عن إصدار الألبومات الكاملة، وكانت شركة روتانا نشرت بياناًذكرت فيه أن جمهور الفنان راشد الماجد على موعد مع جديد أعماله، مشيرة إلى أنه يجهز العديد من المفاجآت الغنائية الأخرى بجانب ألبومه، وقالت إن الفنان راشد الماجد يعيش حالة نشاط فني هذه الأيام، وهو الأمر الذي أثار حماس الجمهور لأعمال راشد الماجد الجديدة وكذلك لعودته المنتظرة إلى الحفلات الغنائية بعد غياب.

وأوضحت روتانا في بيانها، أن أغاني ألبوم راشد الماجد، الجديد جميعها من ألحان الموسيقار د.طلال، وكتب كلمات أغانيالألبوم عدد من الشعراء البارزين، منهم: الأمير الراحل ‎بدر بن عبدالمحسن في أكثر من أغنية، والأمير ‎خالد الفيصل، وأحمد علوي وآخرين.

وكان الفنان راشد الماجد قد قال لـ"العربية.نت" سابقاً بإنه يستعد لمرحلة أكثر إبداعاً في مسيرته الفنية، مشيراً إلى أنه ينظر إلى المستقبل بصورة مختلفة خاصة مع رؤية 2030 حسبما أشار في تصريح سابق.

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