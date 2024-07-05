بعد مشوار 5 عقود.. تكريم الفنان عبادي الجوهر بحفلة "ليلة وردة" بجدة

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شهد حفل "ليلة وردة" المقام على مسرح عبادي الجوهر أرينا، ضمن فعاليات موسم جدة 2024، تكريم المطرب والملحن السعودي عبادي الجوهر الذي صعد إلى خشبة المسرح واستلم التكريم وسط حفاوة كبيرة وتصفيق حار من حضور الحفل.

وقال الفنان الجوهر: "سعادتي بالغة وكبيرة، في البداية شكري وامتناني وولائي لمولانا خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، والحقيقة هناك مجهود كبير ومتابعة دقيقة من المستشار تركي آل الشيخ، أحب أن أشكره أيضًا، وقمة التنفيذ اللي قامت بها شركة بنش مارك وعلى رأسهم أستاذ زكي وأستاذ محمد، واللي وصلني لهذا المكان والمكانة هم أنتم، بدعمكم وتشجيعكم، هذا الجمهور الغالي اللي قدمت له كل ما عندي، وأوعدكم إن شاء الله بحفلة كبيرة هنا في هذا المسرح".

وعقب تكريمه، قدم الفنان عبادي الجوهر بمشاركة المطربة أصالة نصري أغنية "زمان ماهو زماني" والتي كان قد قام من قبل بغنائها بصحبة الفنانة وردة الجزائرية، وتم إصدارها عام 2012، وفور الانتهاء من الأغنية استقبلها الجمهور بعاصفة من التصفيق الحار.

شارك في الحفل عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي، وهم أصالة نصري، نانسي عجرم، ريهام عبد الحكيم، عبير نعمة، والحفل تحت قيادة المايسترو وليد فايد، والأوركسترا الموسيقية البالغ عددهم 100 عازف.

وبدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلي قصير عن المسيرة الفنية للفنانة وردة الجزائرية، والتي تعاونت من خلالها مع كبار الشعراء والملحنين في مصر والوطن العربي، كما تحدث في الفيلم عدد من صناع الأغنية من الملحنين والشعراء.

كما حرص عدد كبير من الجمهور والمشاهير على حضور حفل "ليلة وردة"، وجاء من أبرز الحضور نجلها رياض وصديقتها المقربة الفنانة نبيلة عبيد، والناقد الفني طارق الشناوي، والشاعر الغنائي عمر بطيشة.