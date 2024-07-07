كيف وصل "ولاد رزق" إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض

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بينما تشهد السعودية اهتماماً لافتاً بالرياضات الإلكترونية، شاركت شخصيات الفيلم المصري "ولاد رزق" في خوض تحد جديد يتمثل في المشاركة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية في السعودية.

وظهر كل من الفنان أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وأحمد الرافعي، بجانب آسر ياسين أبطال الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق 3" بشخصياتهم في الفيلم بإعلان جديد للترويج لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية المقامة في الرياض في السعودية.

وتحدث أبطال الفيلم عن المشاركة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وجاؤوا بالإعلان وهم يتحدثون عن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية وجائزتها الكبيرة (60 مليون دولار)، ليقرروا عدم سرقة الجائزة بل المشاركة في المسابقة والفوز بها.

ونشر الإعلان الدعائي المستشار تركي آل الشيخ معلقاً بـ"مهمة جديدة لأولاد رزق في بطولة كأس العالم في السعودية للفوز بـ 60 مليون دولار أميركي".

مهمة جديدة لولاد رزق في كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض للفوز بـ 60,000,000 دولار أمريكي 🔥



من 3 يوليو حتى 25 أغسطس 🗓️



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يذكر أن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية انطلقت هذا الصيف في الرياض بجوائز مالية غير مسبوقة تزيد عن 60 مليون دولار، وتُعد هذه الجائزة غير المسبوقة، نقطة تحول في حياة الفائزين، حيث هي الأكبر من نوعها في تاريخ الرياضات الإلكترونية، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 45 مليون دولا والذي تم تحقيقه في موسم الجيمرز عام 2023.

وتضم البطولة أفضل الأندية واللاعبين في العالم في 20 بطولة مختلفة عبر 21 عنواناً تنافسياً، مع المزيد من العناوين ليتم الإعلان عنها على مدار الجدول الزمني للثمانية أسابيع.

وتمثل الجائزة الكبيرة خطوة كبيرة للأمام في جهود مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لتنمية صناعة الرياضات الإلكترونية العالمية، مع توفير خيارات مهنية أكثر استدامة للاعبين التنافسيين والأندية متعددة التخصصات. كما ستساعد في دعم كأس العالم للرياضات الإلكترونية كمنصة تجمع أفضل اللاعبين والفرق والمنظمات معاً للاحتفال الدولي بتميز الرياضات الإلكترونية وجماهيرها.