تفاصيل رعاية ودعم صندوق "بيج تايم" وهيئة الترفيه لعدد من الأفلام

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أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن دعم عدد من الأعمال الفنية الجديدة، التي ستحظى بإنتاج ضخم من الهيئة وصندوق بيج تايم، في مقدمتها فيلم "الشايب" للنجم آسر ياسين.

وأوضح آل الشيخ خلال مقابلة مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "Mbc مصر"، أن فيلم "الشايب" يعد ضمن الأفلام المدعومة بشكل خاص من هيئة الترفيه، مؤكداً أنه سيكون فيلماً عالمياً.

وكان آسر ياسين قد شارك في فيلم "ولاد رزق 3 .. القاضية"، الجزء الثالث من الفيلم الشهير الذي حقق نجاحاً كبيراً مصرياً وعربياً، والذي انطلق عرضه في العام الحالي، مجسداً خلال الأحداث شخصية "الشايب".

وأعلن آل الشيخ عن قائمة كبيرة من الأفلام المصرية، والسعودية، منها "الفيل الأزرق 3"، سيتم إنتاجها بميزانيات ضخمة، خلال عام ونصف،.

وأتى الإعلان في حلقة خاصة من برنامج "الحكاية"، قدمها الإعلامي المصري عمرو أديب من لندن، وجمعت بين تركي آل الشيخ، ونجوم وصناع سينما مصريين وسعوديين، كان من بينهم النجمان المصريان أحمد حلمي وكريم عبد العزيز، والمخرج المصري مروان حامد، والمخرج السعودي محمد الملا، والمؤلف الموسيقي المصري هشام نزيه.

الاستثماري السعودي- المصري

ومعظم هذه الأفلام سينتجها صندوق "Big Time" الاستثماري السعودي- المصري الذي أُعلن عن إنشائه في مصر مطلع العام الحالي، وتدعمها هيئة الترفيه في السعودية، بالإضافة لأفلام أخرى ستكون مدعومة بالكامل من جانب هيئة الترفيه.

وكشف تركي آل الشيخ عن انطلاقة الأعمال الإنشائية لأستوديوهات "Big Time" في الرياض، التي ستبدأ بتدشين اثنين منها يتم افتتاحهما في 13 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. ويمكن أن يشمل المشروع 9 أستوديوهات، وسيكون بمثابة "هوليوود" مصغرة، بحسب ما أعلن آل الشيخ.

مستويات جديدة

وقال تركي آل الشيخ إن الفيلم بجزأيه الجديدين سينتقلان إلى مستويات جديدة، على مستوى الصناعة والدعم اللوجستي، والاستعانة بخبرات عالمية على مستوى التصوير، والغرافيك، والموسيقى، ومشاركة نجوم عالميين.

دعم الأفلام

ومن الأفلام السعودية التي ستكون من إنتاج صندوق "Big Time"، وبدعم من هيئة الترفيه في السعودية: "الختة" من بطولة الفنان حس البلام، و"ضي" من بطولة الفنانة السعودية أسيل عمران، وجزء ثاني من "شباب البومب".

وستدعم هيئة الترفيه في السعودية بشكل كامل، إنتاج فيلم مصري يجمع بين الفنانين المصريين أحمد عز وكريم عبد العزيز لم يعلن عن اسمه بعد، وفيلم "الاخوات" من بطولة أحمد حلمي وكريم عبد العزيز، وفيلم "تافه جداً" من بطولة الفنان المصري شيكو.

بالإضافة للفيلمين السعوديين "شبه حياة- الزومبي"، و"سيف البطل" الذي ستقدم قصته الافتراضية في إطار تاريخي، وتدور أحداثها بشبه الجزيرة العربية، من بطولة فنانين سعوديين، تحت إدارة المخرج السعودي محمد الملا، وبميزانية تتعدى الـ 40 مليون دولار بحسب ما أعلن تركي آل الشيخ.

وعن مصير مشروع الفيلم الغنائي الذي سيجمع بين عمرو دياب ونانسي عجرم قال آل الشيخ :إن "الكرة في ملعب عمرو دياب.. وأتمنى هذه المرة أن تكون حقيقية"، في إشارة إلى تراجعه مرارًا عن مشاريع كان من المفترض أن تعيده لعالم التمثيل.

سوق صناعة السينما المصرية

ورداً على سؤال حول دوافع هيئة الترفيه لضخ هذا القدر من الأموال الضخمة في سوق صناعة السينما المصرية، أجاب تركي آل الشيخ: "نريد بعد سنوات أن يتذكر الناس هذه الجلسة، وأن التعاون العربي حينما يكون على أسس صحيحة قد يشكل بداية انطلاقة لنهضة للمحتوى العربي، والسوق مفتوح للمنافسة." ولفت إلى أهمية مكافحة القرصنة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، لضمان نجاح هذا المشروع واستمراريته.

وفي السياق ذاته، تحدث آل الشيخ بوضوح، أن من الدوافع الأساسية لذلك "تحقيق الأرباح لصندوق Big Time"، و"الدعاية" للسعودية، وقال أيضًا: "وراء كل هذه المشاريع، سيكون هناك شباب سعوديين يتعلمون، بحيث يكون هناك جيش سعودي من الخبرات في عالم صناعة المحتوى خلال3 سنوات."

ومن المفاجآت التي أعلن عنها تركي آل الشيخ: "مسرحية من بطولة النجمين أحمد حلمي وكريم عبد العزيز، ستعرض في موسم الرياض."

وتمنى آل الشيخ على المخرج المصري مروان حامد العمل على مشروعين يحلم بتحقيقهما، "فيلم عن الحضارة الفرعونية على غرار ما مقدمه المخرج العالمي ريدلي سكوت، ومشروع فيلم آخر كان قد كتبه الراحل وحيد حامد عن حقبة حكم الملك فارق لمصر"، وقال إن الفيلمين سيدعمان إلى "أقصى الحدود".