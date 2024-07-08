قصة فرقة "روك" سعودية تخطف الأنظار الدولية في ألمانيا

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تستعد "فرقة الهيفي ميتال السعودية Wasted Land لتقديم عرض في واحد من أضخم مهرجانات الموسيقى في ألمانيا.

ويصف عشاق موسيقى الميتال العرض بأنه واحد من أكثر العروض تميزاً، حيث ستُقام فعاليات مهرجان Wacken Open Air السنوي لموسيقى الهارد روك والميتال الثقيل، الذي يجذب ما يقرب من 100 ألف من عشاق موسيقى الهارد روك إلى مدينة شليسفيج هولشتاين في أغسطس، بمشاركة فرق من جميع أنحاء العالم.

وفي حديثه لـ"العربية.نت"، يقول مؤسس الفرقة أيمن الغامدي: إن المشهد الموسيقي السعودي يعيش اليوم في أحسن حالاته، كما قدمت الإصلاحات فرصة لازدهار الشركات الأخرى في صناعة الترفيه، ويعبر عن أمله في أن تحظى جميع أنواع الموسيقى بنفس الاهتمام والدعم.

ويتابع أيمن: دخلت عالم الموسيقى منذ الطفولة عبر حلبة المصارعة، حيث كنت أسمع موسيقى الروك والمقاطع عند دخول المصارعين واستعراضهم على الحلبة، كان اكتشافي للموسيقى الغربية من خلال المسلسلات والأفلام الأجنبية، وبدأت أعجب بموسيقى الجيتار والروك بشكل كبير، وبعد تعلمي على يد مدرب يُدعى علي معراوي، ازداد انجذابي لموسيقى الروك والميتال واكتشفت قيمتها، من خلال هذه الرحلة، تأسست فرقتنا التي تضم المغني عماد مجلد، عازف البيس والمؤسسين وعازفي الجيتار أيمن الغامدي وأحمد خوجة، وعازف الباز محمود الطيب، وعازف الطبول تميم حلمي، إضافة إلى جود اندجاني.

نظرة السعوديين

وأضاف: ينظر السعوديون لهذا النوع من الفنون بتحفظ، وكانت البداية صعبة وكان هناك إقبال بسيط لموسيقى الروك، وقمنا بعمل مقابلة مع قناة CNN وأصبحنا معروفين على مستوى السعودية، ولم يكن هناك تقبل كبير بل كان هناك انتقادات عالية جدًا على مظهرنا وعلى نوع الموسيقى، لذلك وصلنا إلى عشاق هذا النوع من الموسيقى، والآن هناك كثير من الأشخاص يحضرون حفلاتنا ويعبروا عن سعادتهم بالأداء والعرض الحي، ونحن الآن ما بين القبول والرفض، وأعتقد أنه سيصل وسيأخذ فرصة وطريقه للجمهور.

مساهمات فنية

ويتابع الغامدي حديثه: هذا الفن ذو ذوق غنائي وهذا النوع المشترك بيننا هو محبة هذا النوع من الموسيقى، فكل فرد في المجموعة يبحث عن التميز، لأنه يعبر عن مشاعر الغضب والحزن والواقعية والتي لا تقتصر على الجانب الرومانسي، وهو يعطي مساحة مميزة من العزف ويعبر عن اطلاع العازف على جميع أنواع الموسيقى الأخرى ودمجها بطريقة راقية جدًا، وقد يعتبره البعض مزعجًا ولكنه نوع يعبر عن المشاعر الإنسانية من الغضب أو الحزن والتي تتطلب هذا النوع من الموسيقى بهذه القوة، فهو يعتبر حالة الرعب الموسيقي والتعبير عن الكآبة والحزن والكوميديا.

محطات الفرقة

من أهم المحطات في البدايات، العزف في المنطقة الشرقية مع فرق أخرى، وكانت أول محطة تلاقي، وتم تكوين أول قاعدة جماهيرية والعزف في عرض تنفس فرق في دبي، وتم العزف مع فرق عالمية من جميع الدول العربية والدولية، وكنا الفرقة السعودية الوحيدة الموجودة، وحصلنا على المركز الثالث، كما قدمنا معزوفات لنا في مصر وتم إصدار ألبوم خاص بالفرقة، وخلال هذه السنوات شاركنا في العديد من الحفلات في الدول العربية، من ثم دخلت في مجال صناعة الأفلام والإخراج والإنتاج، وتم تسجيل إحدى الأغاني في أحد الأستوديوهات، وخرجنا بمنتج جميل، عدنا من خلاله لعمل فيديو كليب في عام 2020 وحققنا مشاهدات عالية جدًا، حتى وجدنا إعلانا عن مهرجان في ألمانيا وهو من أكبر الاحتفالات حول العالم والتي تضم أكثر من 50 فرقة تعزف لمدة 4 أيام بحضور 100 ألف متفرج، وتم إجراء المسابقة في السعودية وتقدمنا وتم ترشيحنا مع فرق أخرى من السعودية، وكانت هناك منافسة وكان الفوز من نصيبنا، وتمت دعوتنا إلى ألمانيا للعزف كأول فرقة سعودية وخليجية تشارك في هذا المهرجان، وشعرنا بعدها بالسعادة لتحقيق هذا النجاح.