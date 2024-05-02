فيصل بن فرحان يلتقي أمين المكتب الدولي للمعارض

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التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في مقر الوزارة بالرياض، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض السيد ديمتري كيركنتزس.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض استعدادات المملكة وتجهيزاتها لاستضافة معرض إكسبو الرياض 2030 تحت شعار "حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل"، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق بين المملكة والمكتب الدولي للمعارض، وكافة الجهات المحلية والدولية لتقديم نسخة استثنائية في إكسبو الرياض 2030.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استعرض مع الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، استعدادات السعودية وتجهيزاتها لاستضافة إكسبو 2030، الذي يشكل منصة فريدة تستعرض أبرز الابتكارات والتقنيات الحديثة، فضلاً عن إسهاماتها في تذليل العقبات التي تواجه الكوكب في مختلف المجالات.

وتقدم الرياض عبر استضافة "إكسبو" تجربة عالمية استثنائية للمشاركين وملايين الزوار، إذ سيقام المعرض بالقرب من مطار الملك سلمان الدولي الجاري تطويره حالياً ما يسهّل على الزوّار القادمين عبر المطار الوصول إلى موقع المعرض خلال دقائق معدودة، وذلك من خلال استخدامهم شبكة "قطار الرياض" التي تغطي كافة أرجاء مدينة الرياض، إلى جانب شبكة الطرق الحديثة، التي تتصل بأحد مداخل المعرض الثلاثة.