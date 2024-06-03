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وزارة التجارة تراقب السع خلال موسم الحج

التجارة السعودية تراقب 33 ألف منشأة تقدم خدماتها للحجاج

العربية.نت - مكة المكرمة
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اكدت وزارة التجارة السعودية، اكتمال جاهزية فرقها الرقابية الميدانية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها ضمن خطتها لموسم حج هذا العام 1445هـ، من خلال الزيارات الميدانية المكثفة للوقوف على المنشآت التجارية ومنافذ البيع للتأكد من وفرة المنتجات ومراقبة الأسعار.

وتراقب الوزارة أكثر من 33 ألف منشأة تجارية للتأكد من وفرة السلع وجودة المنتجات ورصد المخزون من السلع التموينية الأساسية ومستويات أسعارها لضيوف الرحمن، حيث تشمل الجولات الرقابية منافذ بيع السلع الغذائية والاستهلاكية، ومحال بيع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومراكز الخدمة ومحطات الوقود، ومراكز بيع إطارات المركبات.

مراقبة السلع
مراقبة السلع
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كما تكثف جولاتها التفتيشية للرقابة على المنشآت التجارية ومنافذ البيع والسيارات المتجولة المحملة بالمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في المشاعر المقدسة، وتتحقق من توفر السلع والمنتجات لضيوف الرحمن.

ووفقًا لخطة "التجارة" خلال موسم الحج يتم الرفع بتقارير يومية عن الوضع التمويني في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وضمان سير العمل وفق ما هو مخطط له، إضافة إلى رصد الأسعار والمخالفات التجارية حال وجودها.

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