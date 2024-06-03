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المركز الوطني للأرصاد

المركز الوطني للأرصاد يعزز جاهزيته لموسم الحج

العربية.نت - مكة المكرمة
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أطلق المركز الوطني للأرصاد في السعودية، اليوم، تمرين "رصد 4" لتعزيز الجاهزية والتأهب لموسم حج هذا العام 1445هـ، بمشاركة عدد من الجهات المعنية العاملة في الحج.

ويهدف المركز من خلال هذا التمرين إلى الاستعداد لمواجهة الظواهر الجوية الشديدة والتعامل في حالة درجات الحرارة المرتفعة، واختبار آليات الإبلاغ وضمان وضوحها ووصولها في الوقت المناسب، وتقييم النتائج واستخلاص الدروس لتحسين الاستعداد لحالات الطوارئ، تعزيزاً للسلامة العامة وحماية الممتلكات، إضافة إلى تعزيز القدرة على التعامل مع الظروف الجوية الطارئة بكفاءة، وتحسين الاستجابة والتنسيق بين الجهات المعنية وتطوير الخطط والإجراءات لتعزيز الجاهزية في المستقبل.

يشار إلى أن المركز يعمل بصفته الجهة المخولة بإعلان حالة الطقس والمراقبة والإبلاغ عن الظواهر الجوية، على التطوير المستمر لخدماته وبرامجه التي تحقق للمركز والجهات المستفيدة والمجتمع أقصى درجات الدقة، عبر أفضل التقنيات، ودعم المستفيدين للتعامل الأمثل مع الظواهر الجوية، بإدارة الأزمات والطوارئ.

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