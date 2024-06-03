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موسم الحج

قدوم أكثر من 935 ألف حاج من خارج السعودية عبر المنافذ الدولية

العربية.نت - مكة المكرمة
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أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية قدوم 935,966 حاجًا خلال موسم الحج لهذا العام 1445هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الأحد 25/ 11/ 1445هـ الموافق 2/ 6/ 2024م.

وأوضحت أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج السعودية عبر المنافذ الجوية 896,287، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 37,280 حاجًا، وقدِم 2,399 حاجًا عبر المنافذ البحرية.

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة. ‏

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