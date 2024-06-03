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سيارات أجره
موسم الحج

هيئة النقل السعودية توفر 5 آلاف سيارة أجرة لنقل الحجاج

العربية.نت - مكة المكرمة
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وفرت الهيئة العامة للنقل أكثر من 5 آلاف سيارة أجرة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1445 هـ، في إطار سعيها لتقديم رحلة مثالية لحجاج بيت الله الحرام.

وبيَّنت الهيئة أن سيارات الأجرة المرخصة، مجهزة بأحدث التقنيات لتقديم رحلة آمنة ومريحة لضيوف الرحمن، مشيرة إلى أنها تشمل تتبعًا مباشرًا للرحلة وعدادًا إلكترونيًّا، بالإضافة لوسائل دفع متعددة تتضمن الدفع الإلكتروني، وذلك لضمان وصول ضيوف الرحمن إلى بيت الله الحرام والمناطق المركزية بكل يسر وأمان.

تجربة مثالية وآمنة

وأوضحت أن الناقل النظامي يعمل على توفير تجربة مثالية وآمنة للركاب، ملتزمًا بتفعيل العداد الإلكتروني خلال الرحلة، وفي حال عدم التزامه بذلك يحق للراكب الاستفادة من الرحلة مجانا، كما يلتزم بالخصوصية وقواعد السير على الطرق وفقًا لنظام المرور، إضافة للتعامل مع الركاب بلطف واحترام، والتقيد بالزي الرسمي أثناء أداء العمل.

وأشارت إلى أهمية التزام الركاب بالآداب العامة داخل سيارات الأجرة، متضمنة عدم التدخين والأكل داخل السيارة، كما يجب عدم تجاوز عدد المقاعد المسموحة أثناء الرحلة، وعدم العبث بالتجهيزات والملصقات، مؤكدة ضرورة ربط حزام الأمان لضمان سلامة الركاب خلال الرحلة.

وأكدت الهيئة العامة للنقل التزامها بخدمة ضيوف الرحمن طوال موسم الحج واستجابتها لبلاغاتهم واستفساراتهم عبر قنواتها الرسمية، وذلك عبر الاتصال بالرقم الموحد 19929، أو من خلال منصة X عبر حساب العناية بالمستفيدين @TGA_CARE.

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