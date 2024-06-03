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ضيوف خادم الحرمين الشريفين في الحج
موسم الحج

2322 حاجاً وحاجة من 88 دولة في ضيافة خادم الحرمين الشريفين

العربية.نت - مكة المكرمة
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أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، ممثلة ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، التجهيزات والاستعدادات كافة لاستقبال ضيوف خادم الحرمين الشريفين، البالغ عددهم 2322 حاجاً وحاجة من 88 دولة، حيث شكلت لجان عمل لتقديم أرقى مستوى الخدمات، وتوفير جميع الإمكانات لهم ليؤدوا مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

وتتضافر جهود اللجان العاملة في البرنامج في تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، بمتابعة الوزير المشرف العام على البرنامج الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، لإبراز رسالته وتحقيق أهدافه العامة من خلال هذه اللجان وهي: "الاستقبال والإسكان والإعاشة والحركة والخدمات المساندة والإعلامية والدعم الفني ولجنة المشاعر والشرعية".

استقبال ضيوف خادم الحرمين الشريفين
استقبال ضيوف خادم الحرمين الشريفين
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كما زيّنت الوزارة مقر استضافة الضيوف في مكة المكرمة بصور القيادة الرشيدة ولوحات إرشادية وترحيبية وشاشات ذكية تفاعلية تحمل عبارات متنوعة، ترحيباً بالمستضافين في الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، وزُودت اللوحات والشاشات بمحتوى واسع وشامل من معلومات الاستضافة وتفاصيلها حول المرافق والخدمات ووقت الزيارات إلى المعالم التاريخية، كما تُمكن الضيوف من التعرف على البرامج الثقافية ومواقعها وغيرها من الخدمات.

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