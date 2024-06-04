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موسم الحج

"كدانة" تنفّذ 20 مشروعًا في موسم حج 1445 لراحة ضيوف الرحمن

العربية.نت - مكة المكرمة
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نفّذت شركة كدانة للتنمية والتطوير -الذراع التنفيذية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- أكثر من 20 مشروعًا في المشاعر المقدسة، لتكون رحلة الحجاج أكثر راحة وطمأنينة.

وأوضحت الشركة أنه في حج هذا العام سيشهد الحاج تجربة مسار المشاعر المطور بأرضيات مطاطية، لتخفيف درجة حرارة سطح المشاة وتسهيل حركة المشاة ومناطق خضراء وأكشاك تجارية تضفي على حركة الحجاج المزيد من البهجة والذي يأتي حول مسجد المشعر الحرام، ويهدف لراحة الحجاج أثناء مبيتهم بمزدلفة.

مشعر منى
مشعر منى
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فيما سيشهد الحاج مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة من خلال تهيئة وتهذيب مواقع بمساحة 170 ألف متر مربع، إلى جانب مشروع أنسنة محطات النزول بمشعر مزدلفة، منوهة في الوقت ذاته بأنه نفذت مشاريع تطويرية للبنية التحتية التي أسهمت في رفع الطاقة الكهربائية وكفاءة التبريد، بالإضافة لتعزيز خطوط المياه والمرافق الصحية عبر إقامة 8 الآف دورة مياه بنظام الدورين من خلال 123 مجمعاً لدورات المياه، بأحدث التقنيات.

وأبانت الشركة أنه أُنجز مشروع كدانة الوادي بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف تجويد الخدمات ويأتي على مساحة 165 ألف متر مربع، وذلك بهوية عمرانية مستوحاة من روحانية المشاعر المقدسة، حيث تتميز بخدمات عالية الجودة والأماكن المصممة للراحة.

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