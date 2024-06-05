المنافذ الجمركية السعودية تواصل جهودها لاستقبال وخدمة الحجاج

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واصلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية في السعودية، جهودها في استقبال وخدمة ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة لتأدية مناسك الحج، وذلك بإمكانيات متكاملة تركز على إدارة منظومة الخدمات الجمركية بكفاءة عالية.

وأوضحت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" أنها تسعى من خلال خطتها التشغيلية في موسم الحج إلى الإسهام في تيسير إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام عند قدومهم إلى المملكة، وتحقيق التعاون الفاعل والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة المرتبطة بخدمة الحجاج، وتوحيد الجهود وتحقيق العمل التكاملي، الأمر الذي يُسهم في جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

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وأضافت أنها هيأت منذ وقت مبكر جميع الإمكانيات لاستقبال ضيوف الرحمن عبر منافذها البرية والبحرية والجوية، حيث تتجاوز الطاقة الاستيعابية للحافلات عبر المنافذ الجمركية البرية أكثر من 1800 حافلة يوميًا، كما تُقدم الهيئة خدماتها عبر أكثر من 230 مسارًا مخصصًا للحافلات والسيارات وإنهاء الإجراءات الجمركية، وأكثر من 10 صالات نموذجية عملت الهيئة على تهيئتها بجميع الخدمات، وتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن، وتُقدم فيها أيضًا الجهات ذات العلاقة خدماتها من خلال أكثر من 290 كاونتر، كما عملت على تسخير جميع الإمكانيات لضمان إحكام الرقابة الجمركية وذلك باستخدام أحدث التقنيات الأمنية، وتوفير أكثر من 500 وسيلة حية في جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية.

وأكدت الهيئة أنها تعمل على تحقيق أفضل الخدمات الجمركية لحجاج بيت الله الحرام، وذلك بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة -أيّدها الله- المتمثلة في تسهيل دخول ضيوف الرحمن وتقديم كافة الخدمات لهم منذ قدومهم إلى السعودية وحتى مغادرتهم إلى بلادهم سالمين، وبما يتوافق مع مكانة السعودية على مستوى العالم.