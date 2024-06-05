وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الصحية في المشاعر المقدسة

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قام وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، اليوم، بعددٍ من الجولات التفقدية الشاملة على خدمات المنظومة الصحية في المشاعر المقدسة، حيث زار تجمع مكة الصحي ومنشآت الرعاية الصحية بمشعري عرفات ومنى بمكة المكرمة، ومقر هيئة الهلال الأحمر، وذلك حرصاً على توفير أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن في موسم حج 1445.

وبدأ الجلاجل جولته بزيارة مستشفى شرق عرفات حيث اطّلع على سير العمل في عددٍ من أقسام المستشفى، إضافة إلى زيارة مستشفى جبل الرحمة ومستشفى نمرة والمستشفى الميداني ومركز الخدمات الطبية الشرعية بالمعيصم، ومقر نوبكو والأرضيات المرنة والطلاء الخافض للحرارة في عرفة والمرحلة الأولى من مشروع تطوير مسار المشاة بمزدلفة من تنفيذ الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

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المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية

وشملت الزيارة تدشينه للمركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية في المشاعر المقدسة، والاطلاع على جاهزية المنشآت الصحية بمشعر منى بزيارته لمستشفى منى الوادي بمشعر منى، ومستشفى منى الطوارئ، كما شملت الزيارة تفقد عددٍ من منشآت القطاع الخاص.

وأكد الوزير الجلاجل على ضرورة بذل أقصى الجهود وأعلى درجات الرعاية الصحية لضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام، كما شدد على استعدادية الطواقم الطبية لخدمة شعيرة الحج بما يليق بمكانة المملكة وضيافتها الفائقة لضيوف الرحمن.

وتعكس هذه الزيارة الاهتمام البالغ الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- بخدمة ضيوف الرحمن على أكمل الوجوه، وعلى ضوء مستهدفات برنامج تحوّل القطاع الصحّي ورؤية السعودية 2030.