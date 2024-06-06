مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
مشعر منى

الدفاع المدني: جاهزية 160 ألف خيمة لاستقبال الحجاج في مشعر منى

مكة المكرمة - أسامة القاسم 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

رفعت المديرية العامة للدفاع المدني جاهزيتها في مشعر منى، لاستقبال ضيوف الرحمن، واتخاذ جميع الإجراءات للمحافظة على سلامتهم عبر الجولات الميدانية في مخيمات الحجاج، وتعزيز جميع المراكز الميدانية ووحدات وفرق الدفاع المدني، لأداء مهامها على أكمل وجه، عبر التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج، واستخدام تقنيات رصد الحماية الميدانية في مشعر منى، إضافة إلى رصد مسببات المخاطر في مخيمات الحجاج ومتابعة التزام مؤسسات الحج والطوافة بتعليمات وإرشادات السلامة.

حيث بلغ عدد الخيام في مشعر منى 160 ألف خيمة، مقاومة للمتغيرات المناخية كالعواصف والرياح، ومرونة أجزائها للتشكيل والتركيب، وتأمين صنبور حريق مزود بخرطوم للإطفاء داخل كل خيمة، كما صممت الخيام بألا تتسرب إلى داخلها مياه الأمطار، على أن تستخدم الممرات ما بين الخيام لتجميع المياه ودفعها للطرق المجاورة.

مادة اعلانية

كما تم العمل على تجهيز مخيمات الحجاج في مشعر منى، منذ نهاية موسم الحج للعام المنصرم، حيث تم تجهيز غرف المبيت ومركز الإعاشة وتوفير كافة الخدمات لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني لـ"العربية" مواصلة إجراءاتها الوقائية من خلال تكثيف الجولات الميدانية في مختلف مخيمات سكن الحجاج في المشاعر المقدسة، للتأكد من كفاءة أنظمة السلامة والوقائية من الحرائق، إضافة إلى التزام أصحاب المخيمات والشركات مزودي الخدمة للحجاج من التقيد باشتراطات الدفاع المدني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
انتصار كبير لترمب.. وقف قضية التدخل بانتخابات الرئاسة الأميركية في جورجيا انتصار كبير لترمب.. وقف قضية التدخل بانتخابات الرئاسة الأميركية في جورجيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط