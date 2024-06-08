السجن والغرامة لـ21 مخالفاً لأنظمة وتعلميات الحج

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أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة لـ"21" مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج "الحج بلا تصريح"، وهم: 8 مقيمين و13مواطناً، لنقلهم 61 مخالفاً، وذلك يوم 1/ 12/ 1445 هـ الموافق 7/ 6/ 2024م.

وأصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بحقهم 21 قرارًا إداريًا، تضمنت: عقوبة السجن لمدة 15 يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها 10,000ريال، فيما تتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يجري نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة (3) مركبات مستخدمة في النقل قضائيًا.

ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.

وكان مدير الأمن العام في السعودية الفريق محمد البسامي قال، إن الأمن العام استطاع ضبط أكثر من 140 شركة حج وهمية في موسم حج هذا العام.

وكانت السعودية أطلقت حملة دولية للتوعية بخطورة حملات الحج الوهمية أخيراً، حسبما كشف وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، أثناء المؤتمر الصحافي الخاص بـشؤون حج هذا العام، ما يفسر رغبة السعودية تصفير مستوى كثافة تلك الحملات، أو على أقل تقدير تقليل انتشارها في الخارج لدى الوكالات السياحية التي تمارس الترويج للحج الوهمي في بعض الدول العربية، فيما يَحد القرار الذي جرى تدشينه من المضللين الذين يمارسون نشر إعلانات حملات حج وهمية بغرض النصب والاحتيال لحجاج الداخل حتى.