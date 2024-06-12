انطلاق خدمة الإسعاف الجوي لخدمة ضيوف الرحمن

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أطلقت هيئة ‫الهلال الأحمر السعودي‬ خدمة الإسعاف الجوي‬ من على الأبراج المحيطة بالحرم، بحضور وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي الأستاذ فهد الجلاجل، وذلك ضمن استعدادات ‫السعودية لاستقبال ضيوف الرحمن وتوفير مختلف الإمكانات لإنقاذ الأرواح والحفاظ على صحتهم في موسم حج 1445هـ‬.

ويتجلى تفوق خدمة الإسعاف الجوي للسعودية من خلال الوصول للمريض بشكل سريع في مختلف المواقع وتقديم الخدمات الطبية الإسعافية المتخصصة له، ونقله إلى المنشآت الصحية المتخصصة في وقت وجيز، ضمن منظومة صحية متكاملة تبدأ من استقبال البلاغ الإسعافي مروراً بتوفير الخدمة وانتهاء بنقل المريض للمنشآت الصحية المتخصصة.

طائرات عمودية

وتشارك الهيئة خلال هذا العام بسبع طائرات عمودية في مختلف المناطق المحيطة بالحرم والمشاعر المقدسة للوصول لجميع المرضى والمصابين، معتبرة إطلاق الخدمة في المنطقة المحيطة بالحرم المكي الشريف من المواقع الاستراتيجية الهامة للوصول للحجاج في تلك المنطقة على طول رحلة الحاج.

يذكر أن هذه الخدمات تأتي ضمن جهود المنظومة الصحية التي تعمل بعناية ورعاية واهتمام لكل حاج، في تقديم خدمات صحية متنوعة من ضمنها خدمة الإسعاف الجوي عبر طاقم سعودي متخصص مؤهل بأعلى الدرجات المهنية للتعامل مع جميع أنواع الحالات الإسعافية بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة لخدمة ضيوف الرحمن.