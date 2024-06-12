خلال موسم الحج.. إنتاج أكثر من 3 ملايين متر مكعب من المياه يومياً

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كشف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمياه سلطان الراجحي لـ"العربية"، عن سلاسل الإمداد من المياه المحلاة على ساحل البحر الأحمر، والتي تنقل عبر أنظمة النقل الفريدة من نوعها إلى خزانات في مكة المكرمة، ومن ثم إلى شبكات التوزيع لتأمين المياه بشكل آمن وموثوق لضيوف الرحمن، حيث تصل القدرة الإنتاجية من المياه 3 ملايين و600 متر مكعب من المياه يومياً، يتم نقل هذه المياه إلى المشاعر المقدسة بمتوسط ضخ 750 ألف متر مكعب من المياه يومياً، تصل في يومي عرفة والعيد إلى مليون متر مكعب يتم توزيعها عبر شبكات شركة المياه الوطنية.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية عن جاهزية منظومة البيئة والمياه والزراعة لتوفير الخدمات وتقديمها لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1445هـ، عبر 4000 موظف يعملون على تقديم الخدمات المائية للحجاج بكل فخر.

وأضاف: لدينا أول مياه بحر محلاة معبأة 4 ومُعززة بعنصر المغنيسيوم المستخلص بتقنية النانو عبر أغشية متناهية الدقة.

المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمياه سلطان الراجحي: قدراتنا الانتاجية تصل إلى 3 مليون و 600 م2 في المشاعر المقدسة #العربية_في_الحج

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⁦ @h_mmoood pic.twitter.com/WjcRNObTSq — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 12, 2024