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الرعاية الصحية للحجاج

74 ألف حاج استفادوا من الخدمات الصحية في الأيام الأولى من موسم الحج

العربية.نت - مكة المكرمة
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استمرارًا للجهود التي تبذلها وزارة الصحة السعودية لتقديم الرعاية المتكاملة لضيوف الرحمن في موسم حج 1445هـ، أوضحت الوزارة أن نحو 74 ألف حاج استفادوا من الخدمات الصحية المتنوعة التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية، منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى اليوم الرابع من شهر ذي الحجة 1445هـ.

وأشارت الصحة إلى أن الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن تنوعت بين عيادات طبية وتخصصية، وصيدليات، ومراكز غسيل الكلى، وغرف العناية المركزة، ووحدات العزل.

تجهيزات وزارة الصحة في الحج
تجهيزات وزارة الصحة في الحج
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كما تم إجراء 15 عملية قلب مفتوح، و181 قسطرة قلبية، و536 عملية غسيل كلوي، بالإضافة إلى دخول 1605 من الحجاج إلى المستشفيات والمراكز الطبية لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأكدت الصحة التزام المنظومة الصحية في المملكة بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، من خلال كوادرها الطبية والإدارية والمنشآت والمراكز الصحية الموزعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، لضمان سلامتهم وراحتهم خلال موسم الحج.

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