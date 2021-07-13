المياه الوطنية السعودية تؤكد جاهزيتها لحج هذا العام

أعلنت شركة المياه الوطنية السعودية جاهزية خطتها التشغيلية والفنية واكتمال استعداداتها لموسم حج هذا العام 1442هـ، مؤكدة أنها على أهبة الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن لهذا الموسم.

وأوضحت الشركة أنها قامت باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مع التأكد من سلامة العاملين وتطبيق تعليمات الجهات المعنية وإرشاداتها بدقة.

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كما بينت أن خطتها تركزت على توفير كميات المياه اللازمة والتي سيتم توزيعها وضخها على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في موسم الحج بالتنسيق الاستباقي مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتوفير الكميات الكافية من إمدادات المياه، بكمية خزن تشغيلي واستراتيجي تصل إلى 2.4 مليون متر مكعب.

أنظمة ذكية

إلى ذلك شددت على حرصها على تقديم خدماتها للحجيج عبر وسائل تقنية حديثة، وأنظمة ذكية تضمن إيصال المياه لضيوف الرحمن عبر شبكات المياه في المشاعر المقدسة بالإضافة إلى تطبيق تروية الذي يتيح للحجيج معرفة مواقع مجمعات دورات المياه وتقديم البلاغات وغيرها من الخدمات المسخرة لضيوف الرحمن بعدة لغات مختلفة.

وأضافت أنه تم تجهيز شبكات مكافحة إطفاء الحريق وتشغيلها بضغوط مناسبة، والتأكد من جاهزية شبكة التبريد بمشعر منى.

كوادر مدربة

كما أوضحت الشركة أن منظومتها التقنية تعمل وتدار بكوادر بشرية وطنية مدربة، مع التقيد بالبروتوكولات الصحية للحفاظ على سلامتهم وسلامة ضيوف الرحمن، لافتة إلى أنها قامت من منطلق حرصها على ضمان جودة المياه بتجهيز المختبر الدائم بمشعر منى والمختبرات المتنقلة لجمع العينات من خلال الفرق الميدانية المؤهلة لتتم بعد ذلك عملية اختبار المياه وفق أعلى المعايير التي تضمن جودة وسلامة المياه المقدمة لضيوف الرحمن.

إلى ذلك أشارت إلى أنها تقوم بإدارة عملياتها التشغيلية لمنظومة المياه عن طريق نظام المراقبة والتحكم الآلي "إسكادا" والذي تتم من خلاله إدارة ومراقبة المنظومة التشغيلية لشبكات المياه في المشاعر المقدسة (منى، عرفات، مزدلفة) .

ونوهت إلى استمرارية تقديم خدماتها للعملاء بمكة المكرمة عبر فرعها الإلكتروني (ebranch.nwc.com.sa) أو من خلال تطبيقها المتاح على الهواتف الذكية والذي يقدم أكثر من 30 خدمة، منها طلبات الصهاريج وطلب التوصيلات، وقفل العداد وفتحه. كما يوفر التطبيق خيارات عدة للمدفوعات، وغيرها من الخدمات التقنية الأخرى.