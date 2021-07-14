.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"بليلة" خطيباً ليوم عرفة في حج هذا العام

الشيخ الدكتور بندر بليلة

"بليلة" خطيباً ليوم عرفة في حج هذا العام

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - حامد القرشي

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، صدور الموافقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتكليف الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، عضو هيئة كبار العلماء، إمام وخطيب المسجد الحرام، لإلقاء خطبة يوم عرفة لحج هذا العام، حيث تحتل خطبة يوم عرفة مكانة عظيمة في قلوب المسلمين.

يذكر أن الشيخ "بليلة" عُين عضواً في هيئة كبار العلماء في 18 أكتوبر 2020، وهو من مواليد مكة المكرمة في عام 1395 هـ، ودرس بها جميع المراحل الدراسية، وتخرج من جامعة أم القرى، كما حصل على الماجستير في الفقه من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية من جامعة أم القرى سنة 1422هـ، ثم حصل على الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في الفقه من كلية الشريعة سنة 1429هـ، وهو حالياً إمام وخطيب في المسجد الحرام بمكة المكرمة، إضافة لعمله أستاذًا مساعدًا في جامعة الطائف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فقد اثنين من ذويه بحريق ذي قار.. دموع شرطي تهز العراق فقد اثنين من ذويه بحريق ذي قار.. دموع شرطي تهز العراق
دراسة مفاجئة.. طبقة صوتك تحدد نجاح علاقاتك الاجتماعية! دراسة مفاجئة.. طبقة صوتك تحدد نجاح علاقاتك الاجتماعية!
الأكثر قراءة
جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن! جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن!
هربت مع عشيقها.. توقيف مصرية ادعت خطفها وطلبت فدية هربت مع عشيقها.. توقيف مصرية ادعت خطفها وطلبت فدية
لغز لغز "انتحار" غامض لعارضة أزياء شهيرة أصلها من لبنان
سرطان وقلب وكورونا وأشياء أخرى..إياك ونقص هذا الفيتامين سرطان وقلب وكورونا وأشياء أخرى..إياك ونقص هذا الفيتامين
"ذبحت ابني ودفنته وأفطرت معي".. جريمة بشعة في مصر
بيريز يهاجم أسطورة ريال مدريد ويصفه بـ بيريز يهاجم أسطورة ريال مدريد ويصفه بـ"الكلب"
قبل أن تذهب
خلافات داخل المعارضة التركية حول مرشحها في الانتخابات الرئاسية المقبلة
خلافات داخل المعارضة التركية حول مرشحها في الانتخابات الرئاسية المقبلة
اكتشف المزيد