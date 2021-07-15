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إيقاف تصريح الصلاة في المسجد الحرام.. بدءاً من هذا الموعد! 

تعبيرية

إيقاف تصريح الصلاة في المسجد الحرام.. بدءاً من هذا الموعد!

اللواء محمد البسامي: تم فعلياً تفريغ المنطقة المركزية في العاصمة المقدسة إلا للمصرح لهم

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العربية.نت - نادية الفواز

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أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، قرارا بإيقاف تصريح الصلاة في المسجد الحرام، بداية من الجمعة المقبلة، استعداداً لمرحلة استقبال الحجاج وتجهيز المسجد الحرام لموسم حج هذا العام.

من جانبه، أوضح قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، اللواء محمد البسامي، أنه تم فعلياً تفريغ المنطقة المركزية في العاصمة المقدسة إلا للمصرح لهم، واعتبارا من الجمعة المقبلة سيتم التوقف، وتمت مراعاة جميع الضوابط الصحية والأمنية والتنظيمية.

استعدادات لاستقبال الحجاج

يُذكر أن وزارة الحج والعمرة أنهت كامل استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن من داخل السعودية بالتنسيق مع كافة شركات تقديم الخدمة المعتمدة لحج هذا العام، حيث حرصت أثناء وضعها للخطط التنفيذية على إرشاد وتفويج الحجاج بشكل مجموعات مجدولة في كامل رحلة الحج، وبواقع 20 حاجًا لكل وحدة حركة، وحسب الوقت والبرنامج المعتمد لكل مجموعة، وذلك بهدف التأكد من اتباع الضوابط والبروتوكلات الصحية والتنظيمية وعدم تجاوز الطاقة التشغيلية المحددة لأي موقع.

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كما جندت الوزارة أكثر من 25 ألفاً من الموظفين والمشرفين والعمال، من منسوبي الوزارة ومنسوبي شركات تقديم الخدمة لتنفيذ خطة الوزارة الاستثنائية لموسم حج 1442هـ، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وأجودها لحجاج بيت الله الحرام.

اكتمال مراحل التسجيل

في ذات السياق، أعلنت وزارة الحج والعمرة انتهاء مراحل التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، التي بدأت بتاريخ الثالث من ذي القعدة 1442هـ، حيث تم تأهيل 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة، الذين انطبقت عليهم الاشتراطات والمعايير الصحية والتنظيمية لحج هذا العام، وإصدار التصاريح اللازمة لهم، ويمثلون 150 دولة، بحسب الأعداد المعتمدة لحج هذا العام.

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