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 المدني السعودي يكثف جولاته على مساكن ومخيمات الحجاج

الدفاع المدني خلال جولاته على المشاعر
موسم الحج

المدني السعودي يكثف جولاته على مساكن ومخيمات الحجاج

بهدف تحقيق بيئة إقامة آمنة أثناء أداء نسكهم

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مكة المكرمة – هاني الصفيان 

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كثفت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية، جولاتها الإشرافية الوقائية على مساكن ومخيمات الحجاج، ومواقع العاملين على خدمتهم في المشاعر والعاصمة المقدسة طوال موسم الحج، وذلك لتحقيق السلامة والحماية لحجاج بيت الله الحرام وتحقيق بيئة إقامة آمنة أثناء أداء نسكهم.

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وأوضح متحدث المديرية العامة للدفاع المدني بالحج المقدم محمد الحمادي، أن المفتشين يعملون على مدار الساعة طوال أيام الحج، للوقوف على المواقع والمخيمات كافة، والتأكد من تنفيذها الاشتراطات وإجراءات السلامة والحماية من الحريق، وإزالة مسببات الحوادث في حال رُصدت، وكذلك مخالفة المواقع غير الملتزمة باشتراطات الدفاع المدني وتطبيق الأنظمة بحقها.

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