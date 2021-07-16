.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إطلاق "غرفة إعلامية افتراضية" لموسم الحج

المركز الإعلامي للحج
موسم الحج

إطلاق "غرفة إعلامية افتراضية" لموسم الحج

تتكون غرفة العمليات الإعلامية من المركز الإعلامي الافتراضي ومقر المؤتمرات الصحافية

متابع الغاء المتابعة

مكة المكرمة - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أطلقت وزارة الإعلام في السعودية "غرفة العمليات الإعلامية" لموسم حج 1442 هـ، بهدف توحيد الجهود الإعلامية وتنسيقها بين الأجهزة الحكومية، وصناعة المحتوى الإعلامي الذي يواكب جهود السعودية في خدمة ضيوف الرحمن.

وتتكون غرفة العمليات الإعلامية من المركز الإعلامي الافتراضي، ومقر المؤتمرات الصحافية الذي يقدم الإيجاز اليومي لموسم الحج، وتضم فريقا من التواصل الحكومي، وفريق التخطيط الإعلامي، وفريق العلاقات العامة والشراكات، وفريق صناعة المحتوى، وفريق التصميم، وفريق التواصل الدولي.

من أعمال المركز الإعلامي
من أعمال المركز الإعلامي

ويعمل في المركز عدد من الكوادر الوطنية المؤهلة يزيد عن 30 شابا وفتاة، يمثلون جميع التخصصات الإعلامية والممارسات المهنية، وأنشأ المركز الإعلامي الافتراضي، منصة إلكترونية داخل غرفة العمليات لتقديم الخدمات الإعلامية الافتراضية، المتعلقة ببث أخبار الحج وبرامجه، ويزيد عدد المسجلين في المنصة عن 600 إعلامي من داخل السعودية وخارجها، ويقوم المركز برفع المواد الإخبارية والصور و"الفيديوهات" بجودتها الأصلية على المنصة الإلكترونية لتستفيد منها وكالة الأنباء العالمية والصحف والقنوات المحلية والعالمية بجودة عالية.

بإجراءات احترازية مشددة.. استعدادات على قدم وساق لاستقبال الحجاج الحج موسم الحج بإجراءات احترازية مشددة.. استعدادات على قدم وساق لاستقبال الحجاج
قوات الأمن تضبط 9 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج الحج قوات الأمن تضبط 9 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج

وكانت غرفة العمليات الإعلامية قد أطلقت أعمال المركز بتطوير هوية الحج "بسلام آمنين" بشكل يعكس اهتمام السعودية بسلامة الحجاج وأمنهم، في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم في مواجهة فيروس كورونا. وأعدت دليلا إرشاديا يتضمن المعلومات الخاصة باستخدام الهوية التي تمكن جميع الأجهزة والجهات من الاستفادة منها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أزمة حلا شيحة تتصاعد.. دعم زوجي وغضب فني أزمة حلا شيحة تتصاعد.. دعم زوجي وغضب فني
لنجاة مرضى السكري أثناء الجائحة.. نصائح من الصحة العالمية لنجاة مرضى السكري أثناء الجائحة.. نصائح من الصحة العالمية
الأكثر قراءة
"الفن باطل".. حلا شيحة تهاجم تامر حسني وتتبرأ من الفن!
عصير البصل.. مذاقه لا يحتمل لكن فوائده الصحية عديدة عصير البصل.. مذاقه لا يحتمل لكن فوائده الصحية عديدة
"سيدة القطار" تروي للعربية.نت تفاصيل الواقعة التي أغضبت المصريين 
هل يدمّر كورونا نفسه؟ أحدث الدراسات تحمل البشرى.. هل يدمّر كورونا نفسه؟ أحدث الدراسات تحمل البشرى..
الشوكولاتة ومرض السكري.. حقائق ومفاجآت الشوكولاتة ومرض السكري.. حقائق ومفاجآت
بنس: الصين في طريقها لأن تصبح بنس: الصين في طريقها لأن تصبح "إمبراطورية للشر"
قبل أن تذهب
مركز الملك سلمان يمد تونس بكافة احتياجاتها لمواجهة كورونا عبر جسر جوي مفتوح
مركز الملك سلمان يمد تونس بكافة احتياجاتها لمواجهة كورونا عبر جسر جوي مفتوح
اكتشف المزيد