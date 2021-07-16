إطلاق "غرفة إعلامية افتراضية" لموسم الحج

أطلقت وزارة الإعلام في السعودية "غرفة العمليات الإعلامية" لموسم حج 1442 هـ، بهدف توحيد الجهود الإعلامية وتنسيقها بين الأجهزة الحكومية، وصناعة المحتوى الإعلامي الذي يواكب جهود السعودية في خدمة ضيوف الرحمن.

وتتكون غرفة العمليات الإعلامية من المركز الإعلامي الافتراضي، ومقر المؤتمرات الصحافية الذي يقدم الإيجاز اليومي لموسم الحج، وتضم فريقا من التواصل الحكومي، وفريق التخطيط الإعلامي، وفريق العلاقات العامة والشراكات، وفريق صناعة المحتوى، وفريق التصميم، وفريق التواصل الدولي.

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ويعمل في المركز عدد من الكوادر الوطنية المؤهلة يزيد عن 30 شابا وفتاة، يمثلون جميع التخصصات الإعلامية والممارسات المهنية، وأنشأ المركز الإعلامي الافتراضي، منصة إلكترونية داخل غرفة العمليات لتقديم الخدمات الإعلامية الافتراضية، المتعلقة ببث أخبار الحج وبرامجه، ويزيد عدد المسجلين في المنصة عن 600 إعلامي من داخل السعودية وخارجها، ويقوم المركز برفع المواد الإخبارية والصور و"الفيديوهات" بجودتها الأصلية على المنصة الإلكترونية لتستفيد منها وكالة الأنباء العالمية والصحف والقنوات المحلية والعالمية بجودة عالية.

وكانت غرفة العمليات الإعلامية قد أطلقت أعمال المركز بتطوير هوية الحج "بسلام آمنين" بشكل يعكس اهتمام السعودية بسلامة الحجاج وأمنهم، في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم في مواجهة فيروس كورونا. وأعدت دليلا إرشاديا يتضمن المعلومات الخاصة باستخدام الهوية التي تمكن جميع الأجهزة والجهات من الاستفادة منها.