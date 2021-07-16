رئاسة الحرمين تكمل جاهزيتها لاستقبال الحجاج غدٍا في المسجد الحرام

أوضح مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس، أسامة الحجيلي، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعدت مواقع لتنظيم الحجاج بتوسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبدالله، تتسع لنحو (11) ألف حاج، وذلك في حال امتلأت مسارات أدوار المطاف.

وأكد الحجيلي أنه تم تقسيم مواقع التنظيم للرجال والنساء، من أجل المحافظة على سلامة حجاج بيت لله الحرام في أدائهم مناسكهم، وحرصاً على سلامتهم، حيث أن هذه المواقع تسهم بشكل كبير في تحقيق التباعد الجسدي وتنظيم حركة ضيوف الرحمن.

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يذكر أن رئاسة الحرمين أتمت جاهزية الإمكانات البشرية والآلية كافة؛ لاستقبال الوفود الأولى إلى المسجد الحرام غداً لأداء طواف القدوم، وسط بيئة صحية وآمنة مستوفية لجميع المعايير الصحية العالمية، ومراعية لتطلعات القيادة نحو تقديم أفضل الخدمات .

كما جرى الاستعداد التام لأروقة المسجد الحرام وصحن المطاف والساحات قبل قدوم الحجيج ؛ لتحقيق الأهداف وتسهيل دخول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف(القدوم، الإفاضة، الوداع) .