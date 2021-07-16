.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رئاسة الحرمين تكمل جاهزيتها لاستقبال الحجاج غدٍا في المسجد الحرام

مكة الحرم المكي المسجد الحرام

رئاسة الحرمين تكمل جاهزيتها لاستقبال الحجاج غدٍا في المسجد الحرام

إعداد مواقع لتنظيم الحجاج بتوسعة الملك فهد، وتوسعة الملك عبدالله، تتسع لنحو (11) ألف حاج، وذلك في حال امتلأت مسارات أدوار المطاف

متابع الغاء المتابعة

مكة المكرمة - حامد القرشي

نشر في: آخر تحديث:

أوضح مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس، أسامة الحجيلي، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعدت مواقع لتنظيم الحجاج بتوسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبدالله، تتسع لنحو (11) ألف حاج، وذلك في حال امتلأت مسارات أدوار المطاف.

وأكد الحجيلي أنه تم تقسيم مواقع التنظيم للرجال والنساء، من أجل المحافظة على سلامة حجاج بيت لله الحرام في أدائهم مناسكهم، وحرصاً على سلامتهم، حيث أن هذه المواقع تسهم بشكل كبير في تحقيق التباعد الجسدي وتنظيم حركة ضيوف الرحمن.

يذكر أن رئاسة الحرمين أتمت جاهزية الإمكانات البشرية والآلية كافة؛ لاستقبال الوفود الأولى إلى المسجد الحرام غداً لأداء طواف القدوم، وسط بيئة صحية وآمنة مستوفية لجميع المعايير الصحية العالمية، ومراعية لتطلعات القيادة نحو تقديم أفضل الخدمات .

كما جرى الاستعداد التام لأروقة المسجد الحرام وصحن المطاف والساحات قبل قدوم الحجيج ؛ لتحقيق الأهداف وتسهيل دخول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف(القدوم، الإفاضة، الوداع) .

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أزمة حلا شيحة تتصاعد.. دعم زوجي وغضب فني أزمة حلا شيحة تتصاعد.. دعم زوجي وغضب فني
لنجاة مرضى السكري أثناء الجائحة.. نصائح من الصحة العالمية لنجاة مرضى السكري أثناء الجائحة.. نصائح من الصحة العالمية
الأكثر قراءة
أزمة حلا شيحة تتصاعد.. دعم زوجي وغضب فني أزمة حلا شيحة تتصاعد.. دعم زوجي وغضب فني
شاهد.. العربية تبث اعترافات قاتل هشام الهاشمي بعد إعلان القبض عليه شاهد.. العربية تبث اعترافات قاتل هشام الهاشمي بعد إعلان القبض عليه
السيسي: المساس بأمن مصر القومي خط أحمر السيسي: المساس بأمن مصر القومي خط أحمر
"شاومي" الصينية تتفوق على "أبل" وتخطف المرتبة الثانية عالمياً
أي قاع قد تصله أي قاع قد تصله "بيتكوين"؟.. هذه تقديرات الخبراء لأدنى سعر
دون قصد..قتلت بريطانيا 2200 جندي سوفيتي دون قصد..قتلت بريطانيا 2200 جندي سوفيتي
قبل أن تذهب
هذه قصة المعمرة السورية زهرة الزيدلاني 115 عاماً مع فيروس كورونا
هذه قصة المعمرة السورية زهرة الزيدلاني 115 عاماً مع فيروس كورونا
اكتشف المزيد