هذه تفاصيل إسكان الحجاج في خيام مشعر "عرفات"

أتم مشروع الخيام والتمديدات الكهربائية بمشعر عرفات، أعماله لخدمة 60 ألف حاج في موسم حج هذا العام، والذي نُفذ وفق أعلى المعايير والمواصفات الفنية والهندسية، والتي تطابق اشتراطات السلامة.

مدير مشروع من المكتب الاستشاري لخيام عرفات المهندس طارق حريري، ذكر لـ"العربية.نت"، أن مساحات إسكان الحجاج في الخيام المنصوبة في مشعر عرفات بلغت 300 ألف متر مربع، بينما تبلغ المساحة الإجمالية 380 ألف متر مربع، مع كافة الخدمات بما يعادل خمسة أمتار لكل حاج، سيعا لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وأشار: يبلغ إجمالي طول التمديدات الكهربائية بالمشعر ١٠٠ كيلو متر، تم تثبيتها على لوحات إسمنتية بمواصفات عالية، وإجمالي الطاقة المستخدمة ١٤٢ ميجا واط.

إلى ذلك، ارتدى مشعر عرفات هذه الأيام أبهى حلله، متهيئاً لاستقبال حجاج بيت الله الحرام للوقوف على صعيد عرفات الطاهر، وفي مشعر عرفات يؤدي حجاج بيت الله الحرام صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، ليمكثوا في عرفة حتى غروب الشمس، اقتداءً بسنة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن بعدها تتم النفرة إلى مزدلفة والمبيت فيها.