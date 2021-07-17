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النيابة السعودية تشارك بـ 14 دائرة تحقيق في حج هذا العام

النيابة العامة السعودية

النيابة السعودية تشارك بـ 14 دائرة تحقيق في حج هذا العام

خمس من دوائر النيابة العامة تغطي كافة أرجاء النطاق المكاني بالمشاعر المقدسة، فيما تعمل تسع من دوائر التحقيق بفرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة

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مكة المكرمة - العربية.نت

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أكد رئيس لجنة الحج بالنيابة العامة شلعان الشلعان، أن النيابة العامة تشارك في حج هذا العام من خلال 14 دائرة للتحقيق والادعاء العام في القضايا التي تقع ضمن حدود النطاق المكاني لحرم مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وسط جاهزية النيابة العامة للقيام بدورها العدلي ضمن جهود السعودية، في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام.

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وأشار إلى أن النائب العام الشيخ سعود المعجب، وجه منسوبي النيابة العامة المشاركين في موسم الحج، بمضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى أدائهم، للتيسير على حجاج بيت الله الحرام وتحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح الشلعان أنه تم تأهيل دوائر النيابة العامة المشاركة في أعمال حج هذا العام بالكوادر المميزة من الأعضاء والإداريين، لإنجاز الأعمال الموكلة لها في القضايا المتعلقة بحجاج بيت الله بكل يسر وسهولة، ليتفرغ الحاج لأداء نسكه بطمأنينة تامة وفي أجواء إيمانية في رحاب الحرم والمشاعر المقدسة.

وذكر رئيس لجنة الحج أن خمساً من دوائر النيابة العامة تغطي كافة أرجاء النطاق المكاني بالمشاعر المقدسة، فيما تعمل تسع من دوائر التحقيق بفرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة، لتقديم المساندة والدعم لدوائر التحقيق في المشاعر المقدسة، بجانب قيامها بجميع أعمال التحقيق في القضايا الجزائية بمدينة مكة المكرمة خلال فترة الحج.

وأضاف: توفر النيابة العامة عدداً من السيارات المجهزة للتحقيق المتنقل التابعة لمركز الاتصال والعمليات النيابي والمزودة بجميع الوسائل المتطورة لتوثيق الأحداث والتحقيقات في المشاعر المقدسة.

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