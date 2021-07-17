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بدء وصول الحجاج إلى جدة جواً عبر المطارات السعودية

الحجاج حين وصولهم ظهر اليوم جوا
بدء وصول الحجاج لمطار جدة
موسم الحج

بدء وصول الحجاج إلى جدة جواً عبر المطارات السعودية

تم استقبال الحجاج وفق الخطة التنفيذية لنقلهم إلى مركز التجمع في مكة عبر جملة من التدابير الاحترازية التي تقوم بها جميع الجهات المعنية باستقبال ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام

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مكة المكرمة - سعود الخلف

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بدأ ظهر اليوم السبت وصول أولى طلائع الحجاج القادمين عبر رحلات جوية قادمة من عدة مطارات سعودية إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة عبر الصالة رقم 1. وتم استقبال الحجاج وفق الخطة التنفيذية لنقلهم إلى مركز التجمع في مكة المكرمة، عبر جملة من التدابير الاحترازية التي تقوم بها جميع الجهات المعنية باستقبال ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام، تحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني، لضمان سلامة وصول ومغادرة حجاج بيت الله الحرام الى المشاعر المقدسة.

إجراءات احترازية تستقبل الحجاج في مطار جدة
إجراءات احترازية تستقبل الحجاج في مطار جدة
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وتشمل التدابير الوقائية استخدام البرامج الإلكترونية المتوفرة لسلامة الحجاج مثل تطبيق توكلنا وتطبيق التباعد وجميع الإجراءات الاحترازية الوقائية المعتمدة من الجهات الصحية للوقاية من فيروس كورونا لضمان تحقيق السلامة للحجاج والركاب وفق أعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى استمرار التعقيم والتنظيف وتأمين المستلزمات المطلوبة كافة في المواقع التشغيلية على مدار الساعة إلى جانب توفير عربات نقل الأمتعة والتأكد من تعقيمها ونظافتها على مدار الساعة.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تحرص على تطبق أعلى معايير السلامة في مطارات المملكة. كما اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية خلال جميع المراحل التي يمر بها المسافر خلال رحلة سفره، وذلك بالتعاون من الجهات ذات العلاقة بهدف ضمان رحلة سفر آمنة تبدأ من المنزل حتى الوصول للوجهة المقصودة.

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