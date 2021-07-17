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بهذه الطريقة وصلت حقائب الحجاج إلى المشاعر المقدسة

الحافلات التي تنقل حقائب الحجاج
الحافلات التي تنقل حقائب الحجاج
موسم الحج

بهذه الطريقة وصلت حقائب الحجاج إلى المشاعر المقدسة

البريد السعودي "سبل" يطلق بالتعاون مع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل خدمة "حج بلا حقيبة"

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مكة المكرمة - حامد القرشي

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بإجراءات احترازية وبخطة تنفيذية ذات جودة، وصلت حقائب حجاج بيت الله الحرام إلى مقر سكنهم في مشعر منى، في الوقت الذي وثقت فيه عدسة "العربية" وصول الحافلات الخاصة بحقائب حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى، حيث سيتم تعقيمها وفرزها، ليتم وضعها في المقر المخصص لكل حاج.

وصول حقائق الحجاج إلى منى
وصول حقائق الحجاج إلى منى

وأطلق البريد السعودي "سبل" بالتعاون مع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل خدمة "حج بلا حقيبة"، وتعد خدمة لوجستية للتوصيل وتساهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن وخفض الأعباء اللوجستية، ولضمان العمل على تقديم أفضل الخدمات البريدية اللوجستية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال تواجد الحجاج طوال الموسم.

وتعمل هذه الخدمة على شحن ونقل وإيصال حقائب الحجاج من مدينة الحاج إلى المشاعر المقدسة والعكس، عبر الفروع المنتشرة حول السعودية، ويمكن للحاج تتبع الشحنة عبر تطبيق البريد السعودي أو موقع سبل اونلاين أو بالتواصل مع خدمة الشات بوت، والتي تم إطلاقها مؤخراً عبر التطبيق أو سبل أونلاين.

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وتقدّم هذه الخدمة من خلال ثلاث خدمات منوعة، حيث تتولى الأولى توصيل حقيبة الحاج إلى مدينته "قبل موسم الحج"، فيما تقدم الثانية توصيل حقيبة الحاج من أقرب فرع للبريد السعودي "سبل" في مدينته إلى المشاعر المقدسة، وأما الخدمة الثالثة فهي بمبدأ الذهاب والعودة حيث يتم توصيل حقيبة الحاج من أقرب فرع للبريد السعودي "سبل" في مدينته إلى المشاعر المقدسة ومن ثم إرجاع وتوصيل حقيبته إلى أقرب فرع للبريد السعودي "سبل" بمدينته.

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