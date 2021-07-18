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الداخلية السعودية: اكتمال تفويج الحجاج إلى مشعر منى

مشعر منى - تصوير سلطان السلمي
مشعر منى - تصوير سلطان السلمي

الداخلية السعودية: اكتمال تفويج الحجاج إلى مشعر منى

وزارة الحج: إدارة الحشود في مشعر منى تسير وفق الخطط والإجراءات المعتمدة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأحد اكتمال تفويج الحجاج إلى مشعر منى، موضحة أنه سيجري نقل الحجاج عبر الحافلات بين المشاعر وفق البروتوكولات الصحية.

بدورها، أكدت وزارة الحج أن إدارة الحشود في مشعر منى تسير وفق الخطط والإجراءات المعتمدة.

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بالتزامن، ذكرت وزارة الصحة السعودية، أنها لم ترصد أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج حتى الآن.

وأوضحت الوزارة أنه تم تجهيز فرق متخصصة بالإسعاف الميداني لتقديم الخدمات للحجاج، مؤكدة أن لديها إجراءات واحترازات على قدر كبير من الكفاءة لحماية الحجاج صحيا.

كما أكدت أن إجراءات الرصد والمتابعة لإصابات كورونا ستستمر حتى نهاية الحج.

كان مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، أكد أنه لن يصرح بالحج إلا لمن تلقى التحصينات ضد فيروس كورونا.

ويشارك نحو 60 ألف مقيم في المناسك مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم حضروا في عام 2019. واختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني.

وتسعى السلطات السعودية لتكرار نجاح العام الفائت الذي تميز بتنظيم كبير والتزام تام بالتدابير الوقائية من الجائحة.

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