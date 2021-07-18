الجميعي: الحركة المرورية للحجاج لم تؤثر على سكان مكة

أكد مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور، اللواء سلمان الجميعي، خلال تصريحه لـ"العربية"، أن الحركة المرورية الخاصة بحركة وتنقلات حافلات الحجاج والسيارات الخاصة بالخدمات، لم تؤثر على منظومة الحركة المرورية للعاصمة المقدسة والطرق المحيطة، مراعاةً لسكان منطقة مكة المكرمة، وعدم تأثرهم بعمليات التنقل والحركة في الشوارع، في حين تم إحكام الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة عبر نقاط فرز وتحكم، للتأكد من دخول السيارات المصرح لها، وإعطاء مجال ومساحة للحافلات، حتى تسلك الطرق المحددة بعبورها بكل يسر وسهولة.

تجهيز الحافلات لنقل الحجاج إلى عرفة

وأضاف: "مع بداية صباح الغد تتوجه الحافلات إلى الساحات المخصصة لها في منى، لتقوم بنقل الحجاج إلى صعيد عرفات، عن طريق النقل الترددي، عبر طريق الملك فهد، وطريق الجوهرة، وطريق سوق العرب، وطريق الملك فيصل، كما تم تخصيص طرق أخرى للعودة، حتى يتم استكمال وصول جميع الحجاج إلى مشعر عرفات.

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النقل الترددي

وشدد اللواء الجميعي، بأن الخطة المرورية تعتبر من الخطط الرئيسية في منظومة الحج، لذا قامت وزارة الداخلية والأمن العام، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، بعمل خطط استراتيجية واضحة، تتوافق مع المتغيرات والتطورات على الطرق وحركة المركبات، إضافة إلى توافقها مع خطط الجهات المشاركة، وفي هذا العام هناك العديد من المتغيرات في الخطة المرورية لحج هذا العام، حيث تم الاعتماد بشكل رئيسي على النقل العام، والنقل الترددي من وإلى المشاعر المقدسة، بعدد يتحاوز 2500 حافلة، وبعدد يتجاوز 26 ألف رحلة خلال موسم الحج.

وأبان خلال حديثه، بإنشاء 4 مراكز لاستقبال الحجاج في المداخل الرئيسية، ثم نقلهم إلى محطات مخصصة مجاورة للحرم المكي الشريف، عبر استخدام النقل الترددي، ومن ثم يتوجه ضيوف الرحمن إلى المشاعر المقدسة.