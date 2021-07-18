جنديات سعوديات يروين لـ"العربية" تجربتهن في الحج

"كل فتاة بأبيها معجبة"، انطبق هذا المثل على العسكرية الشابة جواهر الشمري، التي تعلقت بالزي العسكري منذ طفولتها، وهي تنظر إلى والدها باعتزاز وفخر، بعد أن أمضى جُل عمره في خدمة أحد القطاعات الأمنية.

العسكرية جواهر تحدثت إلى "العربية" عن فخرها واعتزازها بعملها الأمني في مشعر مني، وقالت: "اليوم أنا بوصفي عسكرية سعودية في موسم حج هذا العام، أعمل مفتشة سلامة في المديرية العامة للدفاع المدني، وهذا مبعث فخر كبير وشعور عظيم بالنسبة لي، وعمل إنساني، ودخولي القطاع العسكري هو لخدمة ديني ووطني".

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وتابعت الحديث: "من مهامي بوصفي مفتش سلامة، الوقوف على المخيمات، للتأكد من متطلبات الوقاية والحماية من الحريق، وعلى سبيل المثال التأكد من الإنشاءات وطفايات الحريق والتمديدات الكهربائية".

ورصدت "العربية" بين أروقة مخيمات المشاعر المقدسة، أعين مجندات الدفاع المدني، وهي تراقب التجهيزات داخل مشعر منى، للتأكد من متطلبات السلامة والأمن، وذلك بعد تدريبهن وتأهيلهن، إذ يعملن بتقنيات حديثة في موسم حج العام الحالي، لتلقي البلاغات على مدار الساعة، والتعامل مع الحالات الطارئة كافة.

وحول ذلك، قالت إحدى العسكريات: "عملنا مفتش سلامة في الدفاع المدني هو الإشراف الوقائي، والوقوف على مخيمات الحجاج، والتأكد من توفير متطلبات السلامة والحماية للحجاج أثناء أداء النسك".

وأبانت عسكرية أخرى أن جولاتهن التفتيشية تستمر طوال أيام الحج في المشاعر المقدسة، عبر تقنيات وتطبيقات حديثة، تسهّل عمليات الرصد.