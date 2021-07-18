هذه تفاصيل الأعمال التي يقوم بها الحاج أثناء المناسك!

تبدأ أعمال شعائر الحج من اليوم الثامن من ذي الحجة، ويستحب للحاج حينها الذهاب إلى منى، ليبقى بها محرماً ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في أوقاتها ويقصر الرباعية.

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وعن هذا الموضوع، سرد الباحث الشرعي زياد القرشي لـ"العربية.نت"، أنه إذا أصبح الحاج يوم التاسع وهو يوم عرفة، بقي في منى حتى مطلع الشمس، ثم توجه إلى عرفة ملبياً، فإذا وصل عرفة يبقى بها إلى مغيب الشمس، ويصلي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، ثم يتفرغ للذكر والدعاء.

و أضاف أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، ولذا فإن من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، ويبقى الحاج في هذا اليوم داعياً متضرعاً رافعاً يديه مستقبل القبلة، يسأل الله حاجاته من خيري الدنيا والآخرة.

بعد مغيب شمس يوم عرفة

كما أكمل القرشي، أن الحاج يذهب بعدها من عرفة بعد مغيب الشمس، ولا يذهب قبل ذلك، ويتوجه إلى مزدلفة قبل أن يصلي المغرب والعشاء ويصليهما حين يصل إلى مزدلفة، ما لم يضق عليه الوقت، فإذا وصل مزدلفة بدأ بالصلاة فيصلي المغرب والعشاء جمعاً ويقصر العشاء، ثم يبيت بها إلى طلوع الفجر، وبعد طلوع الفجر يبادر بصلاة الفجر بعد راتبتها.

ثم يتوجه - إن أمكنه - إلى المشعر الحرام، وهو في مكان المسجد الحالي في وسط مزدلفة، وإلا بقي في مكانه يدعو، و يبقى على ذلك حتى يتضح النور قبل طلوع الشمس.

التوجه إلى منى

بعدها، يذهب الحاج من مزدلفة متوجهاً إلى منى فإذا وصل وادي محسر - وهو الوادي الذي بين مزدلفة ومنى - أسرع، ويتوجه بعد ذلك إلى جمرة العقبة وهي الجمرة الأخيرة الأقرب إلى مكة، ويرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة وهي تحية منى، بعدها يبدأ في التحلل من حجه، فيحلق أو يقصر والحلق أفضل، ويجوز له بعد ذلك، أن يلبس ثيابه ويتطيب، وغير ذلك من محظورات الإحرام إلا الجماع، وهذا هو التحلل الأول.

كذلك كشف أن هذا اليوم وهو يوم النحر، ويسمى يوم الحج الأكبر لاجتماع مجموعة من أعمال الحج فيه، ففيه رمي جمرة العقبة فقط، وفيه الحلق أو التقصير، وفيه النحر للهدي، وفيه الطواف، طواف الحج، فيقوم الحاج في هذا اليوم بهذه الأعمال، وترتيبها على السنة: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، ولو قدم منها شيئاً على الآخر فلا حرج، وذلك تيسيراً وتخفيفاً على الحجاج.

التحلل من الإحرام

التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، من الرمي والحلق والطواف، أما النحر فلا دخل له في التحلل، فإذا فعل ورمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق وطاف وسعى، إن لم يكن سعى مع طواف القدوم أو كان متمتعاً وسعى للحج، فإنه يتحلل التحلل الثاني، ولا يبقى عليه بعد ذلك من أعمال الحج إلا المبيت بمنى ليالي التشريق ورمي الجمرات.

وبعد يوم النحر يبقى الحاج في منى، يبيت بها ليالي التشريق، وهي ليلة إحدى عشرة واثنا عشرة، ثم إذا كان متعجلاً ينفر بعد أن يرمي الجمار الثلاث ويخرج من منى قبل غروب الشمس، فإذا غربت شمس يوم الثاني عشر من الحجة ولم يخرج الحاج من منى لزمه أن يبيت ليلة ثلاث عشرة وينفر بعد أن يرمي.

رمي الجمرات

ويبدأ وقت الرمي في أيام التشريق بعد زوال الشمس أي من بداية وقت الظهر، حيث يرمي كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، فيرمي أولاً الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم يتجه ذات اليمين متقدماً للجمرة الوسطى ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلاً.

ثم يذهب للجمرة الوسطى ويرميها بسبع حصيات كذلك، ثم يتجه ذات الشمال متقدماً لجمرة العقبة ويستقبل القبلة ويدعو طويلاً.

وبعدها يتوجه لجمرة العقبة ويرميها بسبع كذلك، وينصرف ولا يقف للدعاء عندها.

ويفعل مثل ذلك في يوم التشريق الثاني، فإذا عزم على التعجل، فيجب عليه الخروج من منى قبل مغيب الشمس، وإن رغب التأخر فيبيت في منى ثم يرمي الجمار يوم الثالث عشر بعد الزوال.

لتنتهي بذلك مناسك الحاج، ولا يبقَ على الحاج إلا طواف الوداع، وهو آخر واجبات الحج، يفعله إذا أراد الخروج من مكة ليكون ذلك ختام الرحلة.