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إنقاذ حياة حاج أصيب بنوبة قلبية في مشعر منى

عمليات اسعاف الحاج

إنقاذ حياة حاج أصيب بنوبة قلبية في مشعر منى

الحاج يخضع حالياً للرعاية الطبية المناسبة لحالته

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مكة المكرمة - حامد القرشي

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أسهم فريق طبي من مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، في إنقاذ حياة حاج باكستاني أصيب بنوبة قلبية حادة خلال تواجده في مشعر منى.

وتم مباشرة حالته في مستشفي منى الوادي، وجرى التنسيق السريع بين الجهات الصحية، وتم نقله للمدينة الطبية، حيث تم استقباله في الطوارئ، ويخضع حالياً للرعاية الطبية المناسبة لحالته.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لتجمع مكة الصحي حاتم المسعودي لـ "العربية.نت"، أن الحاج يتلقى الرعاية الطبية في مدينة الملك عبدالله الطبية، وذلك بعد إصابته بنوبة قلبية.

الحاج خلال وصوله المستشفى
الحاج خلال وصوله المستشفى

وأضاف، أنه وفق الإجراءات الاحترازية للجائحة سخر تجمع مكة المكرمة الصحي كافة الترتيبات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، بمتابعة وإشراف مباشر من وزارة الصحة لتقديم خدمات صحية مميزة.

ولفت إلى أن التجمع جهز فرقاً طبية متخصصة لاستقبال مثل هذه الحالات على مدار الساعة وتقديم الرعاية الطبية لهم.

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