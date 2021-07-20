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مصادر "العربية" الحج القادم ستشهد "منى" بدائل للخيام

مشعر منى - تصوير سلطان السلمي

مصادر "العربية" الحج القادم ستشهد "منى" بدائل للخيام

العام القادم 2022 سيشهد الحج جزء من الخيام الجيدة في منى

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مكة المكرمة - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة كدانة للتنمية والتطوير، الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة "حاتم مؤمنة" في تصريحه لـ"العربية": نعمل على تحسين البنية التحتية في المشاعر، تمهيدا لتنفيذ البدائل المقترحة للخيام، ورفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة في المستقبل، ونحن في خططنا نعمل ماهو توفير لسبل الراحة للحجاج.

وكشف حاتم أن العام القادم 2022 سيشهد الحج جزء من الخيام الجيدة في منى، بحكم أن مساحة منى كبيرة، وسيكون التنفيذ على مراحل، وفي حال التمكين والتمويل سيتم العمل بشكل متسارع.

في الوقت نفسه، أكدت مصادر مطلعة الانتهاء من نماذح لبدائل مقترحة للخيام في المشاعر المقدسة، سيتم تنفيذها تدريجيا ابتداء من منى، في حين ستشهد المشاعر المقدسة خلال الايام المقبلة البدء في عدد من المشاريع التي ستكون نقطة البداية نحو تطوير المشاعر، وفق نماذج من المشاريع الحديثة، سواء كانت في البنيه التحتية المتعلق بإسكان الحجاج، أو غيرها من الامور الأخرى.

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