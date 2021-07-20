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مدير "الصحة العالمية" يشيد بالخطط والتدابير الوقائية بموسم الحج

تيدروس أدهانوم غيبريسوس
موسم الحج

مدير "الصحة العالمية" يشيد بالخطط والتدابير الوقائية بموسم الحج

أتبع ذلك بتغريدة ثانية هنأ فيها المسلمين بعيد الأضحى قائلاً: "عيد مبارك"

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العربية.نت

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عبّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في تغريدة له على "تويتر"، عن ترحيبه بالتدابير الوقائية والإجراءات الصحية التي اتخذتها السعودية في موسم الحج هذا العام، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال أدهانوم في تغريدته: "بينما يجتمع المؤمنون لأداء فريضة الحج هذا العام، نرحب بتخطيط الصحة العامة، والخطوات التي اتخذتها السعودية لضمان سلامة الحجاج ومجتمعاتهم خلال جائحة كورونا".

وأتبع ذلك بتغريدة ثانية هنأ فيها المسلمين بعيد الأضحى قائلاً: "عيد مبارك".

وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمة الإسلامية بعيد الأضحى متمنيا لها الأمن والاستقرار والسلامة والرخاء، ومشيدا بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن والحد من اثار كورونا.

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وأضاف الملك سلمان أنه "وحرصًا منا على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وعلى الإسهام في محاصرة هذا الوباء، ومنع انتشاره، فقد اتخذت المملكة مجموعة من الإجراءات التنظيمية والوقائية في موسم حج هذا العام، وفق ما تقتضيه الضوابط والمعايير الصحية العالمية.. وستستمر الجهات الرسمية بالمملكة في تقييم الأوضاع الصحية، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الصحة العامة بعونه تعالى".

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