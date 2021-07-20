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وزير الطاقة السعودي لـ"العربية": السعودية تتشرف بخدمة الحجاج

وزير الطاقة السعودي خلال حديثه للعربية

وزير الطاقة السعودي لـ"العربية": السعودية تتشرف بخدمة الحجاج

الأمير عبدالعزيز بن سلمان: نحن نعمل سوياً، عبر تكاملية كافة الجهات، على تجويد خدمة الحجاج

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مكة المكرمة - عبدالرحمن العصيمي

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"أتواجد في مكة المكرمة اليوم لأني حاج ولله الحمد"، بهذه العبارة، بدأ وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تصريحه لـ"العربية" حين زيارته مبنى شركة الكهرباء في المشاعر المقدسة وغرفة العمليات الخاصة بها، واكد بأن المنظومة الكهربائية ستكون أكثر كفاءة خلال الأعوام القادمة داخل المشاعر المقدسة.

وقال: "أطلعتُ اليوم على جهود منظومة الكهرباء في المشاعر المقدسة، والوقوف على سير الخطة التنفيذية للفترة الماضية من الحج، والأيام المتبقية من أيام التشريق، وكل عام من مواسم الحج نتعلم منها الكثير للتطوير خلال الأعوام القادمة، وأهم ما تعلمناه هو ضرورة التواجد الميداني بين مخيمات الحجاج، للتأكد من سلامة المنظومة الكهربائية، وانتظام عمل الشبكات الكهربائية بشكل جيد، والعمل على المتابعة المستمرة طيلة أيام الحج".

وأكد الأمير عبدالعزيز أن "الحاج بحاجة إلى خدمة يتلقاها، وبالتالي نحن نعمل سوياً، عبر تكاملية كافة الجهات، على تجويد خدمة الحجاج، وستكون استعداداتنا للعام القادم بشكل أقوى، متمنين أن يعود الحج كما عهدناه في السابق بعد ان تزول الجائحة".

وختم تصريحه: "المملكة تشرفت بخدمة الحجاج والمعتمرين في المواقع المقدسة، وهذا شرف نحظى به كدولة وكمواطنين ومواطنات، لذا علينا أن نقوم بكل ما في وسعنا من جهود، وتوفير كافة الإمكانيات، حتى نحافظ على هذا التشريف"

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