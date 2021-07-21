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رائحة "العود" الزاكي تستقبل الحجاج في المسجد الحرام

أجود أنواع البخور
موسم الحج

رائحة "العود" الزاكي تستقبل الحجاج في المسجد الحرام

قامت شؤون الحرمين بتطييب المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب على مدار الساعة

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مكة المكرمة - حامد القرشي

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ما إن أقبلت وفود الحجاج على الحرم المكي الشريف حتى فاحت رائحة العود الزاكي، لتشاهد أبخرة الطيب تتعالى من فوق رؤوس الحجاج، حيث عمدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لعمل برامج حفاوة للحجاج لتستقبلهم بالحلوى والقهوة العربية ابتهاجا بالعيد وبالحجاج.

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وذكر مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة جنادي مدخلي، أن هذه المبادرة قدمت ابتهاجا بالعيد وبوصول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، وقال: "للعيد فرحة في نفوس المسلمين، والفرحة في المسجد الحرام اليوم فرحتان: الأولى فرحة العيد، والثانية فرحة وصول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، بعد وقوفهم في عرفة ومبيتهم بمزدلفة ورميهم الجمرة الكبرى، ووصولهم إلى المسجد الحرام سالمين غانمين".

كما قامت شؤون الحرمين بتطييب وتبخير المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب، وذلك احتفاء بوصول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، في الوقت الذي كثفت فيه وحدة الطيب والبخور جهودها خلال موسم حج هذا العام 1442هـ، لتبخير المسجد الحرام، وكذلك المصليات على مدار الساعة.

فيما أنهت وفود حجاج هذا العام طواف الإفاضة، أمس، وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام، والتدابير الوقائية المكثفة التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية والفنية والهندسية لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة.

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