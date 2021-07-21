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إحصائية تكشف عدد الحجاج السعوديين مقابل المقيمين

مجموعة من الحجاج
موسم الحج

إحصائية تكشف عدد الحجاج السعوديين مقابل المقيمين

الحجاج النساء 25 ألفا و702 حاجة، والرجال 32 ألفا و816 حاجاً

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مكة المكرمة - محمد سميح

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كشفت الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ووزارة الحج والعمرة السعودية، عن المعلومات الإحصائية لموسم حج 1442 هذا العام، للحجاج المسجلين البالغ عددهم 58,518 حاجا.

وبينت الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ووزارة الحج والعمرة السعودية، في بيان مشترك، أن الحجاج النساء 25 ألفا و702 حاجة، والرجال 32 ألفا و816 حاجا، فيما أوضح البيان أن الحجاج من المواطنين السعوديين بلغ عددهم أكثر من 33 ألف حاج، منهم أكثر من 16 ألفا من النساء و16 ألفا و753 من الرجال، بينما بلغ عدد الحجاج المقيمين أكثر من 25 ألف حاج.

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وكشف البيان أنه تم توزيع الحجاج في المشاعر وفق أربع نطاقات، تتمثل في اللون الأحمر الذي بلغ عدد الحجاج المسجلين فيه أكثر من 16 ألفا و900 حاج، و النطاق الأخضر بلغ عدد الحجاج فيه أكثر من 20 ألف حاج، والأزرق بلغ عدد الحجاج به 12 ألفا و476 حاجا، فيما بلغ عدد حجاج النطاق الأصفر أكثر من 9 آلاف حاج.

في حين أن مجموع المخيمات التي تم تسكين الحجاج فيها نحو 213 مخيما، منها 71 مخيما في مشعر منى ومشعر عرفات، و71 ساحة في مشعر مزدلفة، علاوة على 848 غرفة في أبراج منى.

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