.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

معارض إثرائية تتوسط المشاعر المقدسة

الحجاج يطلعون على المعرض

معارض إثرائية تتوسط المشاعر المقدسة

إثراء تجربة ضيوف الرحمن، من خلال بث مواد رقمية عن كل مشعر، وصور ومعلومات تفصيلية

متابع الغاء المتابعة

مكة المكرمة - حامد القرشي

نشر في: آخر تحديث:

جذبت معارض إثرائية مقامة في المشاعر المقدسة حجاج بيت الله الحرام، ولأول مرة في تاريخ المشاعر المقدسة، أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ممثلة في شركة كدانة وجمعية هدية الحاج والمعتمر، معرض الصخرات في مشعر عرفات، ومعرض "ما بين ثبير والصابح" في مشعر منى.

الرئيس التنفيذي لشركة كدانة حاتم مؤمنة قال في تصريح لـ"العربية.نت": إن المعرض يهدف إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن، من خلال بث مواد رقمية عن كل مشعر، وصور ومعلومات تفصيلية عن معالم المشاعر المقدسة.

في حين أوضح مدير عام جمعية هدية منصور العامر، أن المعرض يحتوي على 10 أركان وهي "قصة المشعر، وملوك في خدمة الحجاج، واللقاء الأول، وستون ألفا من السماء، والمساجد التاريخية، آبار منى، وجبال منى، وذاكرة التاريخ، واركض برجلك، والحاضر المشرق"، ويوجد في المعارض لوحات رقمية لأفلام تعكس تطور المشاعر المقدسة خلال مئة عام.

إثراء المعرفة للحجاج عن طريق المعرض
إثراء المعرفة للحجاج عن طريق المعرض

وأفاد أنه تم اليوم تدشين معرض "ما بين ثبير والصابح" وهما الجبلان الشرقي والغربي اللذان يقع بينهما وادي منى، وفور انطلاق المعرض بدأ حجاج بيت الله الحرام رجالا ونساء في زيارة المعرض، والتعرف على أركانه التاريخية، وعن الحاضر المشرق للمشاعر المقدسة.

إحصائية تكشف عدد الحجاج السعوديين مقابل المقيمين الحج موسم الحج إحصائية تكشف عدد الحجاج السعوديين مقابل المقيمين
توزيع 60 ألف مظلة على الحجاج والعاملين في المسجد الحرام الحج موسم الحج توزيع 60 ألف مظلة على الحجاج والعاملين في المسجد الحرام

وأضاف العامر: "معرض الصخرات بعرفات الذي استضافته حملة الراقية في 24 ركناً، يحوي كافة المعلومات الإثرائية عن مشعر عرفات باللغتين العربية والإنجليزية، مع وجود باركود رقمي يمكن من خلاله زيارة المعرض افتراضياً، فكدانة وهدية يسعيان إلى هدف واحد، وهو الرقي بالخدمة المقدمة لضيوف الرحمن طيلة الرحلة الإيمانية لأداء مناسك الحج.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تطور حالة ياسمين عبدالعزيز.. نقابة الأطباء تدخل على الخط: خطأ أم إهمال؟ تطور حالة ياسمين عبدالعزيز.. نقابة الأطباء تدخل على الخط: خطأ أم إهمال؟
بعد تعرضها لأزمات عديدة.. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بعد تعرضها لأزمات عديدة.. ريهام سعيد تعتزل الإعلام
الأكثر قراءة
"ليس سحرا أسود".. طبيب ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها الصحية
السعودية تقرر تمديد الإقامات والتأشيرات دون مقابل للمتأثرين بحظر السفر السعودية تقرر تمديد الإقامات والتأشيرات دون مقابل للمتأثرين بحظر السفر
هذا الطعام اللذيذ سلاح ذو حدين لمرضى السكري هذا الطعام اللذيذ سلاح ذو حدين لمرضى السكري
يحمي قلبك ويقي من أمراض عديدة.. هذا أفضل مشروب على وجه الأرض يحمي قلبك ويقي من أمراض عديدة.. هذا أفضل مشروب على وجه الأرض
بعد 30 عاماً من الغياب.. شريهان تعود للمسرح بهذا العمل بعد 30 عاماً من الغياب.. شريهان تعود للمسرح بهذا العمل
دراسة أميركية تكشف: وفيات كورونا أعلى بـ10 مرات في هذا البلد دراسة أميركية تكشف: وفيات كورونا أعلى بـ10 مرات في هذا البلد
قبل أن تذهب
صدور دراسة جديدة حول احتياجات المرأة داخل المسجد الحرام في ظل كورونا
صدور دراسة جديدة حول احتياجات المرأة داخل المسجد الحرام في ظل كورونا
اكتشف المزيد