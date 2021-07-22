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وزارة الحج تلوح بعقوبات لمخالفي الوجبات مسبقة التحضير

وجبات مسبقة التحضير
صورة تعبيرية لوجبات مسبقة التحضير

وزارة الحج تلوح بعقوبات لمخالفي الوجبات مسبقة التحضير

العقوبات ستفرض بعد استكمال إجراءات التحقيق اللازمة في هذا الشأن

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - نادية الفواز

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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن رصدها مخالفات بشأن الوجبات مسبقة التحضير المقدمة للحجاج، مؤكدة أنها ستوقع العقوبات المقررة بحق تلك الشركات والمؤسسات فور استكمال إجراءات التحقيق اللازمة.

وأصدرت الوزارة بياناً قالت فيه إنها رصدت مخالفات في شأن الوجبات مسبقة التحضير المقدمة للحجاج، وذلك بعد تنفيذ جولات رقابية وتفتيشية، واستناداً إلى أعمال المتابعة التي تنفذها الإدارات المعنية بالخدمات التي تقدمها شركات ومؤسسات حجاج الداخل للحجاج المسجلين لديها، ومدى جودتها وتحقيقها لما التزمت به تلك الشركات والمؤسسات.

مخالفة الاشتراطات

وأوضح البيان أنه تم تقديم وجبات لا تتوافر فيها الاشتراطات المنصوص عليها في إعدادها وتقديمها، مشيرة إلى لجوء بعضها إلى التعاقد مع مقدمي خدمة الوجبات بجودة أقل، مما تتطلبه تلك الاشتراطات المتعاقد عليها، وفق معايير ومواصفات عالية الجودة.

كذلك، شددت وزارة الحج والعمرة على أنه سيتم إيقاع الجزاءات المقررة بعد استكمال إجراءات التحقيق اللازمة في هذا الشأن، في حق تلك الشركات والمؤسسات حيال ما جرى ارتكابه من مخالفات.

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