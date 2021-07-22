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رجال الأمن في الحج .. يد حانية وعين ساهرة

رجل الأمن في الحج 2

رجال الأمن في الحج .. يد حانية وعين ساهرة

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مكة المكرمة - حامد القرشي

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سطر رجال الأمن السعوديون من مختلف القطاعات المشاركة في خدمة الحجاج، أروع الأمثلة، والتي ظهرت جلياً خلال تواجدهم في المسجد الحرام وداخل المشاعر المقدسة، للحفاظ على أمن وسلامة وتنظيم ضيوف الرحمن، واستطاعوا بكل جدارة توفير سبل الراحة لهم، والعمل على مساعدتهم وتغطية احتياجاتهم على مدار الساعة.

إنسانية رجل الأمن السعودي، كانت ظاهرة في العديد من المشاهد والمواقف، لتشاهد رجل الأمن من تحت الشمس الحارقة والحرارة المرتفعة وهو يوصل رسالته العفوية لجميع أصقاع الأرض، بأنهم هنا لخدمة ضيوف الرحمن، يتفانون في العطاء والسهر على أمنهم وراحتهم.

رجل الأمن في الحج 1
  • رجل الأمن في الحج 1
  • رجل الأمن في الحج 6
  • رجل الأمن في الحج 8
  • رجل الأمن في الحج 4
  • رجل الأمن في الحج 5
  • رجل الأمن في الحج 3
  • رجل الأمن في الحج 7
  • رجل الأمن في الحج
  • رجل الأمن في الحج 11
  • رجل الأمن في الحج 10
  • رجل الأمن في الحج 12
11 صور
رجل الأمن في الحج 1
رجل الأمن في الحج 1
رجل الأمن في الحج 6
رجل الأمن في الحج 6
رجل الأمن في الحج 8
رجل الأمن في الحج 8
رجل الأمن في الحج 4
رجل الأمن في الحج 4
رجل الأمن في الحج 5
رجل الأمن في الحج 5
رجل الأمن في الحج 3
رجل الأمن في الحج 3
رجل الأمن في الحج 7
رجل الأمن في الحج 7
رجل الأمن في الحج
رجل الأمن في الحج
رجل الأمن في الحج 11
رجل الأمن في الحج 11
رجل الأمن في الحج 10
رجل الأمن في الحج 10
رجل الأمن في الحج 12
رجل الأمن في الحج 12

فلم يخفِ رجل الأمن في موسم الحج، عظم المسؤولية وتعدد المهام، وتغليب الجانب الإنساني والرحمة والعطف لحجاج بيت الله الحرام، والتي ظهرت في العديد من الصور التي رصدتها عدسات المصورين في المشاعر المقدسة، فلم يكتفِ رجل الأمن بالتنظيم والحراسة، بل ترى رجل الأمن يلطف الجو ليخفف برذاذ الماء البارد الحرارة عن أجساد الحجاج، بينما آخر يرشد تائهاً، وثالث يساعد حاجاً، وغيرها من المشاهد الرائعة التي سطرها رجال الأمن في المشاعر المقدسة في حج هذا العام.

رجل الأمن في الحج 9
رجل الأمن في الحج 9
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