.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ضبط 87 مخالفاً حاولوا التسلل لدخول المسجد الحرام

ضبط 87 مخالفاً حاولوا التسلل لدخول المسجد الحرام

تطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط (87) مخالفاً لمحاولتهم دخول المسجد الحرام وساحاته، في مخالفة لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح دخول المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام لموسم حج هذا العام 1442 هـ.

إزالة عيون وأنوف.. 45 ألف إصابة بالفطر الأسود في الهند صحة إزالة عيون وأنوف.. 45 ألف إصابة بالفطر الأسود في الهند

وأضاف، تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال.

وناشد العميد الشويرخ المواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
انفجار بيروت يهز البرلمان.. سحب تواقيع انفجار بيروت يهز البرلمان.. سحب تواقيع "تتستر" على الكارثة
محمد رمضان يرد على هاني شاكر: محمد رمضان يرد على هاني شاكر: "المواجهة من صفات الرجال"
الأكثر قراءة
يحمي قلبك ويقي من أمراض عديدة.. هذا أفضل مشروب على وجه الأرض يحمي قلبك ويقي من أمراض عديدة.. هذا أفضل مشروب على وجه الأرض
بعد تعرضها لأزمات عديدة.. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بعد تعرضها لأزمات عديدة.. ريهام سعيد تعتزل الإعلام
تواصل الاحتجاجات في مدن إيرانية.. متظاهرون يحرقون دبابة في الأهواز تواصل الاحتجاجات في مدن إيرانية.. متظاهرون يحرقون دبابة في الأهواز
"أنت أغلى الناس".. حلا شيحة تتراجع عن مهاجمة والدها!
أخبار سارة.. ياسمين عبد العزيز تغادر العناية المركزة أخبار سارة.. ياسمين عبد العزيز تغادر العناية المركزة
اتهامات بالكذب حول تسرب كورونا من المختبر.. صدام بين فاوتشي وسيناتور جمهوري اتهامات بالكذب حول تسرب كورونا من المختبر.. صدام بين فاوتشي وسيناتور جمهوري
قبل أن تذهب
إسرائيل تشن حربا لتقويض قوة إيران العسكرية دون تصعيد.. لماذا تقصف حمص؟
إسرائيل تشن حربا لتقويض قوة إيران العسكرية دون تصعيد.. لماذا تقصف حمص؟
اكتشف المزيد