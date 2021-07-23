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الاتحاد الأوروبي: السعودية نجحت بإدارة موسم الحج

لويس ميغيل
خاص

الاتحاد الأوروبي: السعودية نجحت بإدارة موسم الحج

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العربية.نت - عبدالعزيز المطيري

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أشاد الاتحاد الأوروبي بالجهود المضنية التي حققتها الحكومة السعودية التي ترتب عليها نجاح موسم الحج 1442هـ، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء تفشي فيروس كورونا.

وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل لـ"العربية.نت": "يسعدني أن أحيي السلطات السعودية على التنظيم الرائع لموسم الحج هذا العام، الذي تمت إدارته بكفاءة عالية ترتب عليها عدم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين عامة الحجاج، إضافة إلى اتخاذها كافة التدابير للتعامل مع حالات الطوارئ".

كما أشاد "بتمكين السعودية من تحقيق المشاركة النسائية في موسم الحج الذي يعد ذا حضور مميز من خلال الإسهامات في الأعمال الأمنية التي قامت بها النساء السعوديات".

من موسم الحج
من موسم الحج

جائحة كورونا

وفي صعيد منفصل، أضاف الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، أن جائحة كورونا تذكر الجميع بأن الصحة منفعة عامة دولية، وأنه في ظل تلك الجائحة لا يمكن لدولة واحدة مواجهتها، مشيراً إلى ضرورة وجود تعاون وتضامن دولي فعّال.

كما أضاف "نحن نشيد بالدور الذي قامت به السعودية عبر مظلة G20 وبدعمها التحالف الدولي للقاحات "جافي" Gavi. ومؤخراً، دعمت المملكة تونس للتعامل مع الوضع الصحي الصعب التي تمر به".

وتابع ميغيل: "من جانبنا، أرسل الاتحاد الأوروبي لتونس أكثر من مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كوفيد-19 و48 جهاز تنفس وغيرها من المعدات، وذلك في إطار التضامن الذي نحتاجه للتغلب معا على الجائحة".

يذكر أن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة كان أعلن عن نجاح خطة الحج الصحية لحج هذا العام 1442هـ، وخلوه من تفشيات فيروس كورونا وغيره من الأمراض الوبائية الأخرى.

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