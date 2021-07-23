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السديس للعربية: الذكاء الاصطناعي ساهم بنجاح حج هذا العام

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السديس للعربية: الذكاء الاصطناعي ساهم بنجاح حج هذا العام

رئاسة الحرمين ركزت خلال موسم الحج لهذا العام على النقلة النوعية في الخدمات بما يتواكب مع التقنية الحديثة

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مكة المكرمة - هاني الصفيان

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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، لـ "العربية"، أن حج هذا العام هو "حج ذكي" عبر العديد من التقنيات الذكية المستخدمة خلال الحج من التطبيقات الرقمية، وآليات العمل التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي سُخرت جميع منظومة الخدمات في الحج بما يتواكب مع رؤية المملكة 2013، كما حرصت دولتنا على تقديم ما في وسعها لخدمة الحرمين الشريفين، وأن يكون كل ما يُقدم هو مواكب للتطور.

وأضاف أن رئاسة الحرمين ركزت خلال موسم هذا العام، وبحسب توجيهات حكومتنا الرشيدة، على النقلة النوعية في الخدمات بما يتواكب مع التقنية الحديثة، فمثلاً روبوت ذكي لتعقيم الحرم، وكذلك روبوت لتوزيع عبوات ماء زمزم، إضافة إلى روبوت توجيهي يشرح ويوجه ضيوف الرحمن، كما أن خطبة يوم عرفة، ترجمت إلى 10 لغات.

حج آمن ومنظم

كما أبان الدكتور السديس أن "رئاسة الحرمين هي جزء من منظومة خدمية وحكومية تكاملت لنجاح حج هذا العام، منها وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة ورجال الأمن بكل قطاعاتها، فالكل يعمل ويقدم في تنفيذ خطة نحاج الحج، والتي كتب الله لنا فيها كل تميز لهذا العام بحج آمن ومنظم"، مشيداً بحجاج هذا العام عبر التزامهم بالتعليمات الصحية والتنظيمية، من لبس الكمامة والتباعد الجسدي والحرص على التعقيم.

وأكد أن الرئاسة ستباشر عقب انتهاء الموسم استعدادها للمواسم القادمة، مع استمرار عمليات التعقيم المكثفة، وحرصها البالغ لمنع وصول الفيروس إلى الحرمين الشريفين، كما ستواصل تقديم خدماتها الإرشادية والتوجيهية من دروس ومحاضرات عبر العديد من المنصات التقنية.

وختم الدكتور السديس حديثه: "باسم كل حاج لهذا العام نرفع للقيادة الرشيدة التهنئة بنجاح هذا موسم الحج، لنوصل للعالم أجمعه أن حج هذا العام هو رسالة أمن وسلام".

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