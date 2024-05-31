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طرق مكة

طرق مكة المكرمة جاهزة لموسم الحج

العربية.نت - مكة المكرمة
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جهزت أمانة العاصمة المقدسة، عدداً من الفرق الميدانية التي تعمل على مدار الساعة للإشراف والمتابعة على أعمال صيانة الطرق والإنارة بالإضافة للأرصفة والمرافق العامة للتأكد من سلامتها واستخدامها بكفاءة عالية وذلك استعداداً لموسم حج عام 1445هـ.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للتشغيل والصيانة المهندس هزاع الشريف، أن الأمانة كثفت استعداداتها المبكرة لأعمال التشغيل والصيانة للتأكد من جاهزية كافة المشاريع والأعمال المناطة بها من طرق وجسور وأنفاق وحدائق ومسطحات خضراء ودورات مياه ومبانٍ حكومية لاستخدامها من قبل حجاج بيت الله الحرام والأجهزة الحكومية المختلفة.

‏وأكد الشريف أن الفرق الفنية المتخصصة قامت بأعمال المعالجات السريعة وصيانة طبقات الأسفلت بواقع 355352م2، فيما بلغت المعالجات والصيانة للأرصفة المتهالكة 46966 م2، مشيراً إلى حرص الأمانة على جودة الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، وتنفيذ اختبارات الجودة عن طريق مختبر المواد تحت إشراف مهندسين متخصصين وفرق فنية مؤهلة بالإضافة لأعمال معالجة وصيانة أعمدة الإنارة بواقع 4767 عمودًا وبرج إنارة بالمشاعر المقدسة، وصيانة 123 جسراً في مكة المكرمة، و20 جسراً في المشاعر المقدسة، بالإضافة لاستكمال أعمال الصيانة لعدد 58 نفقًا منها 48 للمركبات و10 أنفاق للمشاة بإجمالي أطوال 34000 متر.

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